Как избавиться от запаха кошачьей мочи в обуви: простые способы и ошибки

Владельцы котов не понаслышке знают, сколько хлопот доставляют эти милые создания

Некоторые владельцы котов иногда сталкиваются с проблемой, когда домашний любимец путает обувь с лотком. Мало того, что лужи и метки в туфлях и сапогах создают дискомфорт, они еще и провоцируют кошку на повторение "подвига".

Избавить обувь от неприятного запаха кошачьей мочи достаточно сложно. Результат чистки зависит от того, насколько быстро вы за нее приметесь.

Как вымыть обувь от запаха кошачьей мочи

Перед использованием любого средства нужно убрать максимальное количество мочи из обуви. На помощь придут бумажные салфетки или туалетная бумага, которые хорошо впитывают влагу. Если лужа оказалась внутри, посыпьте ее солью или содой и оставьте на пару минут. Повторяйте процедуру, пока кристаллы не перестанут менять цвет.

Проще всего решить проблему, если кот пометил текстильную обувь. Грязные участки нужно натереть хозяйственным мылом и ненадолго оставить. Затем обувь нужно отправить в стиральную машину и запустить деликатный режим стирки. Возможно придется повторить процедуру несколько раз. Сушить обувь лучше на свежем воздухе.

Народные средства от запаха кошачьей мочи

Лимон

Его нельзя применять на обуви из замши.

Нужно выжать сок из свежего лимона, или растворить 4 г. лимонной кислоты в 100 мл воды.

Обильно смочить салфетку и обработать пятно.

Протереть испорченный участок влажной салфеткой спустя несколько минут.

Если нужно, повторить процедуру.

Марганцовка

Спасет кожаную и темную обувь.

Пройдитесь сухой салфеткой по загрязненному месту.

Марлю или ватный диск смочите в растворе с марганцовкой.

Протрите обувь и промокните сухой тряпкой.

Поставьте обувь сушиться на свежем воздухе.

Процедуру стоит повторить несколько раз.

Йод

Подойдет для темной кожаной обуви. Не используйте на светлой обуви.

Нанесите неразбавленный йод на ватный диск.

Обработайте обувь и после этого высушите ее.

Уксус

Спасет светлую обувь.

Налейте уксус в тарелку и добавьте треть воды.

Смочите в растворе губку.

Протрите обувь или замочите ее в растворе с уксусом.

Просушите на свежем воздухе.

Соль

Поможет, если моча попала на обувь уже давно.

Соедините в миске уксус и воду в пропорции 1:1.

Замочите обувь в растворе и посыпьте солью.

Через 10-15 мин промойте обувь, а затем просушите на свежем воздухе.

Перекись водорода

Можно использовать только внутри обуви. Иначе на любимой паре может появиться белесый след.

Смочите стельку небольшим количеством перекиси.

Удалите пену салфеткой.

Высушите стельку на свежем воздухе.

Частые ошибки

Белизна и другие средства с хлоркой бесполезны и могут спровоцировать кошку на рецидив.

Нашатырный спирт тоже не помощник, т.к. содержит аммиак, который присутствует в моче. Он не перебьет запах и не помешает кошке повторить "подвиг".

Освежители воздуха только на время маскируют резкий запах, а иногда даже усугубляют его.

Эфирные масла не приносят пользы, а некоторые могут даже усилить амбре.

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