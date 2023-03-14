Чем легко отмываются белые двери: забудьте о желтизне и жирных пятнах

Распространена проблема, из-за которой расстраивается много хозяек

Обычно уборка в доме ограничивается складыванием вещей, протиранием пыли и мытьем полов. Однако иногда приходится еще и мыть окна и двери. И если со стеклянными поверхностями особых проблем не возникает, ведь существует масса простых способов заставить окна засиять без лишней мороки для вас, то с отмыванием межкомнатных дверей могут возникнуть сложности.

Особенно сложной кажется задача отмыть белые двери, ведь на них наиболее заметны пятна и разводы. Еще одной проблемой является появление желтизны, с которой сложно справиться без применения "химии". Чем легко отмывается белая дверь, рассказывает glavred. Оказывается, существует несколько простых лайфхаков, которые помогут быстро справиться с проблемой.

Первое, о чем следует помнить: моющие средства для отмывания белой двери должны быть нейтральными, чтобы не повредить материал. Еще одно важное правило для деревянных дверей: их нельзя тереть мокрой тряпкой – только влажной. Сначала моем стекло, а потом дверное полотно.

Как отмыть стекло на межкомнатных дверях:

для придания блеску глянцевому стеклу в воду добавляют яблочный уксус; гладкое стекло моется мягкой салфеткой, рельефное – щеткой, а для матового стекла в воду добавляется крахмал; отличным вариантом считается средство, приготовленное из воды и нашатырного ловкости (в небольшом количестве). После обработки стекло насухо протирается.

Для удаления пятен на дверях применяется:

для дверного полотна – жидкость для мытья посуды; жировые пятна устраняются, если протереть их срезом картофеля; также пятна исчезнут, если покрыть их смесью глины и уксуса в одинаковой пропорции и выдержать 30 мин и после этого смыть водой;

Раньше мы рассказывали, зачем "солить" сковороду перед жаркой. Этот хитрый трюк от опытных домохозяек еще не раз пригодится вам.