Как хозяйки собственными руками портят сантехнику в доме: самые популярные ошибки

Далеко не все средства являются универсальными

Сантехника в доме нуждается в регулярном уходе и осторожном отношении, ведь ее легко испортить. Одной из самых частых ошибок, которыми "грешат" хозяйки, по словам сантехников, является выливание в раковину на кухне кипятка. Делать это категорически запрещается, потому что последствия могут быть плачевными. Есть только один правильный способ сливать очень горячую воду, подчеркивают специалисты.

Однако это далеко не единственный способ испортить своими руками сантехнику в доме. Еще одна популярная проблема – использование неподходящих средств для очистки кранов и смесителей. Некоторая бытовая химия отнюдь не универсальна и для металла она не подходит, сообщает pixelinform. О каких именно средствах идет речь, рассказываем дальше.

Чем нельзя чистить сантехнику в доме

Когда хозяйки решают вывести известковый или другой налет, не уточнив, для каких поверхностей подходит определенный состав, то могут испортить внешний вид кранов. Поэтому, прежде чем обработать блестящий кран или металлические полочки в ванной, нужно почитать, что по этому поводу думает производитель бытовой химии. Может оказаться, что средство хорошо справляется с известняком, но с некоторыми неприятными последствиями. К примеру, изделие может потускнеть, появятся царапины или пятна, которые замаскировать и тем более вывести будет просто невозможно.

Поэтому нужно помнить, что любая химия, которая предназначена для чистки раковин и унитазов, не может быть использована для приведения в порядок металлических изделий, в том числе ванны. Основным компонентом таких средств являются кислоты, оставляющие на блестящей металлической поверхности заметные следы. Также под запретом абразивные вещества, которые на блестящей поверхности оставляют царапины.

Ранее мы рассказывали о средствах, которые улучшат слив в раковине, а также душе и ванной. Эти лайфхаки быстро освободят слив и позволят вам отказаться от лишнего вызова мастера.