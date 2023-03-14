Оставьте 3 лавровых листа в холодильнике на ночь и избавьтесь от популярной проблемы: хитрый трюк

От этой проблемы трудно убежать, но ее достаточно легко решить.

Когда в холодильнике что-то проливается или некоторые продукты начинают портиться — это первые "предвестники" неприятных ароматов на вашей кухне. Если вовремя все не убрать, то внутри холодильник будет очень неприятно пахнуть. И, конечно же, вонючий холодильник может повлиять на всю остальную вашу еду. Как решить эту проблему без химии?

С подобной неприятной ситуацией вам поможет справиться обычный лавровый лист, пишет santeplus. Их дезодорирующая сила нейтрализует все неприятные запахи, которыми пахнет холодильник.

Как избавиться от неприятного запаха в холодильнике

Лавровый листок действует как идеальный дезодорант для вашего холодильника: вам нужно будет всего лишь разложить горсть сухих листьев по различным полкам прибора. И вуаля — от неприятных ароматов не останется ни следа!

Делайте это вечером перед сном в течение нескольких дней, и неприятные запахи полностью исчезнут.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как легко убрать неприятный запах в микроволновке с помощью обычной соли. Оказывается, сыпучие ингредиенты впитывают в себя все неприятные запахи.