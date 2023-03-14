Не дайте шанса постельным клопам: три шага, чтобы сделать матрас идеально чистым

Есть несколько моментов, которые свидетельствуют о наличии в вашей постели клопов

За чистотой постельного белья нужно следить и стирать, тогда как матрас легко почистить в домашних условиях. Простые лайфхаки обеспечат чистоту и предотвратят появление постельных клопов.

Как пишет издание Express, три понятных этапа уборки приведут постель и матрас в порядок, а клопов — убьют. Вам понадобятся лишь подручные средства, уверяет эксперт Бен Слейтер.

Постельные клопы — это мелкие насекомые, которые часто живут на мебели или постельных принадлежностях. Кусаются, что вызывает зудящие высыпания.

Признаки того, что у вас есть постельные клопы:

Зудящие участки на теле, которых не было перед сном.

Пятна крови на простынях или наволочках.

Темные пятна на матрасе или наволочке — это могут быть экскременты постельных клопов.

Яичная скорлупа или кусочки кожи.

Затхлый запах вокруг кровати.

Живые или мертвые постельные клопы.

Постельные клопы активны круглый год, но их пик приходится на лето, так как они любят жару и теплые условия. Поскольку насекомые быстро размножаются, очень важно обнаружить их и уничтожить до того, как они заполонят спальню.

Как вывести постельных клопов

Шаг №1. Стирка простыней, постельного белья и пижамы

Постирайте в горячей воде постельное белье, пижамы и все остальное, чего могли касаться постельные клопы. Кроме того, можете поместить все зараженные вещи в пакет и убрать в морозильную камеру примерно на три-четыре дня.

Шаг №2. Уборка в спальне

Устраняйте беспорядок вокруг кровати и пылесосьте комнату хотя бы раз в неделю. При уборке пылесосом избегайте насадки-щетки, так как жуки могут прятаться в щетине, вместо этого используйте трубу.

Шаг №3. Чистка матраса

Рекомендуется чистить матрас каждые три месяца, но если у вас завелись клопы, сделайте это немедленно. Вы можете почистить матрас, пылесосив его. Предварительно можете осторожно смазать матрас смесью мыла и теплой воды и оставить на четыре часа. Если у вас есть отпариватель, это эффективное средство для выведения постельных клопов, но его температура должна достигать 120 градусов и выше.

Когда матрас полностью высохнет, используйте пищевую соду. Посыпьте порошком свежий чистый матрас, он впитает в себя лишнюю влагу. Затем пройдитесь по поверхности пылесосом.

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