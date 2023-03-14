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Не дайте шанса постельным клопам: три шага, чтобы сделать матрас идеально чистым

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Матрас периодически нуждается в чистке Новость обновлена 14 марта 2023, 16:58
Матрас периодически нуждается в чистке. Фото pexels.com

Есть несколько моментов, которые свидетельствуют о наличии в вашей постели клопов

За чистотой постельного белья нужно следить и стирать, тогда как матрас легко почистить в домашних условиях. Простые лайфхаки обеспечат чистоту и предотвратят появление постельных клопов.

Как пишет издание Express, три понятных этапа уборки приведут постель и матрас в порядок, а клопов — убьют. Вам понадобятся лишь подручные средства, уверяет эксперт Бен Слейтер.

Постельные клопы — это мелкие насекомые, которые часто живут на мебели или постельных принадлежностях. Кусаются, что вызывает зудящие высыпания.

Признаки того, что у вас есть постельные клопы:

  • Зудящие участки на теле, которых не было перед сном.
  • Пятна крови на простынях или наволочках.
  • Темные пятна на матрасе или наволочке — это могут быть экскременты постельных клопов.
  • Яичная скорлупа или кусочки кожи.
  • Затхлый запах вокруг кровати.
  • Живые или мертвые постельные клопы.

Постельные клопы активны круглый год, но их пик приходится на лето, так как они любят жару и теплые условия. Поскольку насекомые быстро размножаются, очень важно обнаружить их и уничтожить до того, как они заполонят спальню.

Как вывести постельных клопов

Шаг №1. Стирка простыней, постельного белья и пижамы

Постирайте в горячей воде постельное белье, пижамы и все остальное, чего могли касаться постельные клопы. Кроме того, можете поместить все зараженные вещи в пакет и убрать в морозильную камеру примерно на три-четыре дня.

Шаг №2. Уборка в спальне

Устраняйте беспорядок вокруг кровати и пылесосьте комнату хотя бы раз в неделю. При уборке пылесосом избегайте насадки-щетки, так как жуки могут прятаться в щетине, вместо этого используйте трубу.

Шаг №3. Чистка матраса

Рекомендуется чистить матрас каждые три месяца, но если у вас завелись клопы, сделайте это немедленно. Вы можете почистить матрас, пылесосив его. Предварительно можете осторожно смазать матрас смесью мыла и теплой воды и оставить на четыре часа. Если у вас есть отпариватель, это эффективное средство для выведения постельных клопов, но его температура должна достигать 120 градусов и выше.

Когда матрас полностью высохнет, используйте пищевую соду. Посыпьте порошком свежий чистый матрас, он впитает в себя лишнюю влагу. Затем пройдитесь по поверхности пылесосом.

Ранее "Телеграф" рассказывал, для чего стирают новое постельное белье. Об этом важном правиле знают не все.

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#Постельные клопы #Постель #Матрас #Лайфхак