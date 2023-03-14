Не дайте шанса постельным клопам: три шага, чтобы сделать матрас идеально чистым
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Есть несколько моментов, которые свидетельствуют о наличии в вашей постели клопов
За чистотой постельного белья нужно следить и стирать, тогда как матрас легко почистить в домашних условиях. Простые лайфхаки обеспечат чистоту и предотвратят появление постельных клопов.
Как пишет издание Express, три понятных этапа уборки приведут постель и матрас в порядок, а клопов — убьют. Вам понадобятся лишь подручные средства, уверяет эксперт Бен Слейтер.
Постельные клопы — это мелкие насекомые, которые часто живут на мебели или постельных принадлежностях. Кусаются, что вызывает зудящие высыпания.
Признаки того, что у вас есть постельные клопы:
- Зудящие участки на теле, которых не было перед сном.
- Пятна крови на простынях или наволочках.
- Темные пятна на матрасе или наволочке — это могут быть экскременты постельных клопов.
- Яичная скорлупа или кусочки кожи.
- Затхлый запах вокруг кровати.
- Живые или мертвые постельные клопы.
Постельные клопы активны круглый год, но их пик приходится на лето, так как они любят жару и теплые условия. Поскольку насекомые быстро размножаются, очень важно обнаружить их и уничтожить до того, как они заполонят спальню.
Как вывести постельных клопов
Шаг №1. Стирка простыней, постельного белья и пижамы
Постирайте в горячей воде постельное белье, пижамы и все остальное, чего могли касаться постельные клопы. Кроме того, можете поместить все зараженные вещи в пакет и убрать в морозильную камеру примерно на три-четыре дня.
Шаг №2. Уборка в спальне
Устраняйте беспорядок вокруг кровати и пылесосьте комнату хотя бы раз в неделю. При уборке пылесосом избегайте насадки-щетки, так как жуки могут прятаться в щетине, вместо этого используйте трубу.
Шаг №3. Чистка матраса
Рекомендуется чистить матрас каждые три месяца, но если у вас завелись клопы, сделайте это немедленно. Вы можете почистить матрас, пылесосив его. Предварительно можете осторожно смазать матрас смесью мыла и теплой воды и оставить на четыре часа. Если у вас есть отпариватель, это эффективное средство для выведения постельных клопов, но его температура должна достигать 120 градусов и выше.
Когда матрас полностью высохнет, используйте пищевую соду. Посыпьте порошком свежий чистый матрас, он впитает в себя лишнюю влагу. Затем пройдитесь по поверхности пылесосом.
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