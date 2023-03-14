Как выдавить сок из лимона, не разрезая его: хитрый способ (видео)

Вооружившись этим лайфхаком, вы сможете получать лимонный сок всего лишь уколом зубочистки

Для приготовления разнообразных блюд иногда нужно немного лимонного сока. Получить его можно с помощью соковыжималки, либо разрезать лимон и выдавить сок вручную, но после этого руки и рабочая поверхность остаются липкими.

Но есть еще один способ, который не предполагает использование ножа. Благодаря ему не портится весь лимон и сохраняется чистота на кухне.

Получить сок из лимона поможет зубочистка. На все про все потребуется полминуты.

Выжимаем сок лимона, не разрезая его

Покатайте лимон по разделочной доске или столешнице. С помощью зубочистки (или шпажки) проткните отверстие у кончика лимона. Выдавите необходимое количество сока. Храните лимон в пакете с застежкой в ​​холодильнике до тех пор, пока вы не захотите использовать его снова.

Ранее "Телеграф" рассказывал, зачем класть выдавленные дольки лимона в посудомоечную машину.