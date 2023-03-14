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Как выдавить сок из лимона, не разрезая его: хитрый способ (видео)

Автор
Наталья Граковская Наталья Граковская
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Автор
Нужны лимон и зубочистка
Нужны лимон и зубочистка. Фото pexels.com

Вооружившись этим лайфхаком, вы сможете получать лимонный сок всего лишь уколом зубочистки

Для приготовления разнообразных блюд иногда нужно немного лимонного сока. Получить его можно с помощью соковыжималки, либо разрезать лимон и выдавить сок вручную, но после этого руки и рабочая поверхность остаются липкими.

Но есть еще один способ, который не предполагает использование ножа. Благодаря ему не портится весь лимон и сохраняется чистота на кухне.

Получить сок из лимона поможет зубочистка. На все про все потребуется полминуты.

Выжимаем сок лимона, не разрезая его

  1. Покатайте лимон по разделочной доске или столешнице.
  2. С помощью зубочистки (или шпажки) проткните отверстие у кончика лимона.
  3. Выдавите необходимое количество сока.
  4. Храните лимон в пакете с застежкой в ​​холодильнике до тех пор, пока вы не захотите использовать его снова.

Ранее "Телеграф" рассказывал, зачем класть выдавленные дольки лимона в посудомоечную машину.

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#Лимон #Лимонный сок #Лайфхак