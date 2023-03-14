Как выдавить сок из лимона, не разрезая его: хитрый способ (видео)
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Вооружившись этим лайфхаком, вы сможете получать лимонный сок всего лишь уколом зубочистки
Для приготовления разнообразных блюд иногда нужно немного лимонного сока. Получить его можно с помощью соковыжималки, либо разрезать лимон и выдавить сок вручную, но после этого руки и рабочая поверхность остаются липкими.
Но есть еще один способ, который не предполагает использование ножа. Благодаря ему не портится весь лимон и сохраняется чистота на кухне.
Получить сок из лимона поможет зубочистка. На все про все потребуется полминуты.
Выжимаем сок лимона, не разрезая его
- Покатайте лимон по разделочной доске или столешнице.
- С помощью зубочистки (или шпажки) проткните отверстие у кончика лимона.
- Выдавите необходимое количество сока.
- Храните лимон в пакете с застежкой в холодильнике до тех пор, пока вы не захотите использовать его снова.
Ранее "Телеграф" рассказывал, зачем класть выдавленные дольки лимона в посудомоечную машину.