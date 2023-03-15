Гениальный трюк для чистки духовки: больше никаких стойких пятен и грязи

Очистка духовки может быть быстрым и не хлопотным занятием

Духовка — это верная помощница на кухне каждой хозяйки, призванная готовить различные блюда. И это как раз и причина их быстрого загрязнения. Если технику не чистить регулярно, то на ней будут появляться брызги жира и другой грязи, что впоследствии только усложнят уборку. Для облегчения этого процесса есть надежный метод.

Существует простой трюк, с помощью которого вы сможете легко удалить жир и остатки пищи, прилипшие к стеклянной дверце духовки без химикатов, пишет santeplus. Речь идет об использовании соли, чтобы сделать вашу духовку сияющей.

Как эффективно очистить духовку

Все достаточно просто:

Начните с того, что смажьте дверцу духовки горячей водой, а затем посыпьте ее солью. Оставьте все на 1 минуту, а затем осторожно протрите стекло шариком из алюминиевой фольги круговыми движениями. После удалите оставшиеся остатки влажной тканью или бумажным полотенцем. При необходимости повторите операцию.

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