Тыква очистится за считанные минуты: хитрый трюк, который облегчит жизнь (видео)
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Этот лайфхак сэкономит время и поможет сохранить пальцы целыми
Тыква — всесезонный овощ, из которого можно приготовить множество блюд — от фрикаделек до сладкой запеканки. Но у нее есть свой недостаток — тыкву сложно чистить. Нож то и дело соскальзывает с жесткой кожуры и может поранить руку.
Облегчить процесс поможет микроволновка. Подробный видеоурок опубликован в YouTube.
Как легко почистить тыкву от жесткой кожуры
- Проткните тыкву вилкой по всей поверхности.
- Аккуратно срежьте хвостики тыквы.
- Отправьте тыкву в форму для запекания. Если плод сильно крупный, разделите его.
- Готовьте тыкву в микроволновке не менее 3 минут. Крупный плод можно подержать подольше.
- Дайте тыкве остыть до такой степени, что ее будет не больно держать в руках, затем снимите кожицу и с легкостью выньте семена.
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