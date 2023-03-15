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Тыква очистится за считанные минуты: хитрый трюк, который облегчит жизнь (видео)

Автор
Наталья Граковская Наталья Граковская
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Самый быстрый способ почистить тыкву
Самый быстрый способ почистить тыкву. Фото pexels.com

Этот лайфхак сэкономит время и поможет сохранить пальцы целыми

Тыква — всесезонный овощ, из которого можно приготовить множество блюд — от фрикаделек до сладкой запеканки. Но у нее есть свой недостаток — тыкву сложно чистить. Нож то и дело соскальзывает с жесткой кожуры и может поранить руку.

Облегчить процесс поможет микроволновка. Подробный видеоурок опубликован в YouTube.

Как легко почистить тыкву от жесткой кожуры

  1. Проткните тыкву вилкой по всей поверхности.
  2. Аккуратно срежьте хвостики тыквы.
  3. Отправьте тыкву в форму для запекания. Если плод сильно крупный, разделите его.
  4. Готовьте тыкву в микроволновке не менее 3 минут. Крупный плод можно подержать подольше.
  5. Дайте тыкве остыть до такой степени, что ее будет не больно держать в руках, затем снимите кожицу и с легкостью выньте семена.

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