Тыква очистится за считанные минуты: хитрый трюк, который облегчит жизнь (видео)

Этот лайфхак сэкономит время и поможет сохранить пальцы целыми

Тыква — всесезонный овощ, из которого можно приготовить множество блюд — от фрикаделек до сладкой запеканки. Но у нее есть свой недостаток — тыкву сложно чистить. Нож то и дело соскальзывает с жесткой кожуры и может поранить руку.

Облегчить процесс поможет микроволновка. Подробный видеоурок опубликован в YouTube.

Как легко почистить тыкву от жесткой кожуры

Проткните тыкву вилкой по всей поверхности. Аккуратно срежьте хвостики тыквы. Отправьте тыкву в форму для запекания. Если плод сильно крупный, разделите его. Готовьте тыкву в микроволновке не менее 3 минут. Крупный плод можно подержать подольше. Дайте тыкве остыть до такой степени, что ее будет не больно держать в руках, затем снимите кожицу и с легкостью выньте семена.

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