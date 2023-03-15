Попрощайтесь с ржавчиной на чем угодно в доме навсегда: вам поможет простой трюк

Простое, эффективное и экономичное решения, чтобы исправить эту проблему.

Влажность беспощадна к металлам, поєтому неудивительно когда на, к примеру садовых инструментах, появляется ржавчина. К счастью, чтобы быстро устранить эту неприглядную проблему есть простой прием. Будьте уверены, вам не придется ни изнурять себя решением этой проблемы, ни даже разоряться на дорогих специфических продуктах.

Ваши рабочие инструменты будут как новые благодаря одному простому методу, пишет santeplus. Вам понадобится перекись водорода, лимонная кислота, соль и сода.

Как легко удалить пятна ржавчины

Возьмите таз: влейте 300 мл перекиси водорода, 80 г лимонной кислоты и 15 г соли. Смешайте все эти ингредиенты, стараясь хорошо растворить соль. Положите в смесь ржавый прибор и через несколько часов ржавчина исчезнет.

Стоит отметить, что через некоторое время вы заметите, что смесь начинает пениться. Раствор будет постепенно становиться все темнее и темнее. Это хорошо, потому что это доказательство того, что ржавчина начинает отходить. Измерьте температуру раствора: настоящая реакция произойдет, когда она достигнет около 60°C. В этот момент подождите еще 20 минут или около того, а затем удалите предмет из тазика и протрите его тряпкой, смоченной в смеси.

Затем в другую чистую емкость налейте воду и добавьте немного пищевой соды. Погрузите в него предмет, затем потрите щеткой, чтобы удалить остатки ржавчины.

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