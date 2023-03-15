Укр

Ложка избавит от запаха лука на руках: удивительный прием

Автор
Наталья Граковская Наталья Граковская
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Несколько способов избавиться от неприятного запаха
Несколько способов избавиться от неприятного запаха. Фото pexels.com

Незатейливый способ избавит от неприятности

Всем знакома ситуация, когда запах лука остается на руках после приготовления пищи. Может пройти довольно много времени, а запах не исчезает.

Если вам нужно быстро смыть запах лука с рук, не используйте мыло. Есть несколько действенных приемов, которые помогут избавиться от вони.

Ложка из нержавеющей стали

Самый простой и доступный способ избавиться от въедливого запаха лука. Возьмите в руки ложку из нержавеющей стали. Подставьте руки под теплую воду и одновременно начните тереть ложкой ладони и пальцы. Запах исчезнет как по волшебству.

Содержащаяся в луке сера притягивается к металлам в нержавеющей стали и связывается с ними. Все, что нужно, это небольшой контакт. Так что если раковина или кран сделаны из нержавеющей стали, можно потереть их вместо ложки.

Соль

Намочите руки теплой водой и разотрите соль крупного помола. Сполосните руки. К соли можно добавить сок цитрусовых.

Кофейная гуща

Наберите в ладонь заваренный молотый кофе. Немного намочите руки и вымойте, используя кофе вместо мыла. Сполосните и высушите руки.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как убрать из кухни запах рыбы и лука.

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#Запахи #Лук #Лайфхак