Ложка избавит от запаха лука на руках: удивительный прием

Незатейливый способ избавит от неприятности

Всем знакома ситуация, когда запах лука остается на руках после приготовления пищи. Может пройти довольно много времени, а запах не исчезает.

Если вам нужно быстро смыть запах лука с рук, не используйте мыло. Есть несколько действенных приемов, которые помогут избавиться от вони.

Ложка из нержавеющей стали

Самый простой и доступный способ избавиться от въедливого запаха лука. Возьмите в руки ложку из нержавеющей стали. Подставьте руки под теплую воду и одновременно начните тереть ложкой ладони и пальцы. Запах исчезнет как по волшебству.

Содержащаяся в луке сера притягивается к металлам в нержавеющей стали и связывается с ними. Все, что нужно, это небольшой контакт. Так что если раковина или кран сделаны из нержавеющей стали, можно потереть их вместо ложки.

Соль

Намочите руки теплой водой и разотрите соль крупного помола. Сполосните руки. К соли можно добавить сок цитрусовых.

Кофейная гуща

Наберите в ладонь заваренный молотый кофе. Немного намочите руки и вымойте, используя кофе вместо мыла. Сполосните и высушите руки.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как убрать из кухни запах рыбы и лука.