Плита будет сиять: какой волшебный трюк очистит ее от любых пятен (видео)

С этим лайфхаком чистка плиты упрощается в разы

Варочные поверхности используются очень часто. Иногда на плите скапливается жир или остатки пищи, которая пригорела. Однако один необычный способ поможет очистить печь без лишних усилий.

Ключевой ингредиент для этого "волшебного трюка" — обычная пищевая пленка, которая точно найдется на вашей кухне. Благодаря этому лайфхаку плита будет сиять, пишет Mirror.

Секретом идеального мытья варочной панели поделилась одна из пользовательниц TikTok под ником @aurikatariina. Видео показывает нестандартный лайфхаком для удаления пригоревших пятен с плиты. Все, что вам нужно, — это спрей для чистки духовки (или другое средство, которое вы обычно используете для чистки печи), а также пищевая пленка.

В ролике женщина распылила чистящее средство на пригоревшие пятна вокруг каждой из конфорок, а затем накрыла всю плиту пищевой пленкой. После она оставила плиту на 24 часа. Когда время истечет, она сняла пищевую пленку и убрала все остатки средства и жира губкой.

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