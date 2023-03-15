Швы плитки в ванной будут белее снега: очистить их поможет одно копеечное средство

Эффективный совет, чтобы предотвратить и уничтожить плесень в вашей ванной

Устали видеть, как состояние вашей ванной комнаты ухудшается из-за влажности, а швы плитки на вашем полу и вовсе стали черными? Не отчаивайтесь и не бегите скупать различную химию в магазин, ведь существует очень простой и бюджетное решение этой проблемы.

Плесень нужно необходимо удалять как можно скорее, потому что она может вызвать аллергию и проблемы с дыханием, пишет santeplus. И поможет вам справиться с этой проблемой — обычная восковая свеча.

Чем отмыть швы плитки в ванной от черных пятен

Воск защитит вашу плитку и ее швы от чрезмерной влаги и плесени, а сочетании с пищевой содой — результат будет идеальным. Что нужно сделать:

Сделайте пасту, смешав 2 столовые ложки соды с небольшим количеством воды. Почистите места, пораженные плесенью, а после высыхания протрите поверхности простой белой свечой. Этого будет достаточно, чтобы они блестели и оставались чистыми не менее месяца.

Отметим, что воск также полезен для предотвращения образования известкового налета на кранах. Так что ею можно спокойно натирать краны, чтобы защитить их и вернуть былую славу.

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