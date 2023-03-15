Техника станет, как новая: простейшее средство как отбелить пожелтевший пластик

Вам не нужно будет тратить целое состояние на покупку агрессивной бытовой техники

Стиральные машины, холодильники и даже микроволновые печи — все это устройства, цвет которых со временем может меняться от белого до желтого. И согласитесь подобные желтые пятна на бытовой технике очень неприглядны, а также являются настоящей проблемой при их очистке. К счастью, есть много способов вернуть технике былую белизну.

Даже если это кажется необратимым, эту проблему можно решить с помощью простых средств, не прибегая к химическим веществам, пишет santeplus. И это простое средство всегда есть в каждой ванной комнате — это зубная паста.

Как отбелить пожелтевший пластик бытовой техники

Зубная паста — наиболее практичное решение, чтобы отбелить пожелтевший пластик вашего холодильника, микроволновой печи или стиральной машинки. Главное использовать чисто белую, отбеливающую зубную пасту.

Нанесите отбеливающую зубную пасту на зубную щетку, которой вы больше не пользуетесь, добавьте немного воды и проведите щеткой по пожелтевшим участкам круговыми движениями. Оставьте пасту на 15-20 минут, а после мягкой, слегка влажной салфеткой удалите все и высушите сухой тканью. Вуаля, ваша техника снова белая как снег!

Если результат не соответствует вашим ожиданиям, вы можете повторить процесс, но на этот раз приготовив смесь зубной пасты и пищевой соды. Только не трите сильно, чтобы не повредить поверхность техники.

Раньше мы рассказывали, чем помыть окна, чтобы они засияли уже через 10 минут. Этот хитрый трюк с белым уксусом считается одним из самых дешевых и одновременно одним из самых эффективных.