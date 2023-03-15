Техника станет, как новая: простейшее средство как отбелить пожелтевший пластик
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Вам не нужно будет тратить целое состояние на покупку агрессивной бытовой техники
Стиральные машины, холодильники и даже микроволновые печи — все это устройства, цвет которых со временем может меняться от белого до желтого. И согласитесь подобные желтые пятна на бытовой технике очень неприглядны, а также являются настоящей проблемой при их очистке. К счастью, есть много способов вернуть технике былую белизну.
Даже если это кажется необратимым, эту проблему можно решить с помощью простых средств, не прибегая к химическим веществам, пишет santeplus. И это простое средство всегда есть в каждой ванной комнате — это зубная паста.
Как отбелить пожелтевший пластик бытовой техники
Зубная паста — наиболее практичное решение, чтобы отбелить пожелтевший пластик вашего холодильника, микроволновой печи или стиральной машинки. Главное использовать чисто белую, отбеливающую зубную пасту.
- Нанесите отбеливающую зубную пасту на зубную щетку, которой вы больше не пользуетесь, добавьте немного воды и проведите щеткой по пожелтевшим участкам круговыми движениями.
- Оставьте пасту на 15-20 минут, а после мягкой, слегка влажной салфеткой удалите все и высушите сухой тканью. Вуаля, ваша техника снова белая как снег!
Если результат не соответствует вашим ожиданиям, вы можете повторить процесс, но на этот раз приготовив смесь зубной пасты и пищевой соды. Только не трите сильно, чтобы не повредить поверхность техники.
Раньше мы рассказывали, чем помыть окна, чтобы они засияли уже через 10 минут. Этот хитрый трюк с белым уксусом считается одним из самых дешевых и одновременно одним из самых эффективных.