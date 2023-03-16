Налейте водку в унитаз на ночь, и результат удивит вас: полезный лайфхак

Невероятно простой способ чистки унитаза

Чистка санузла занимает много времени и сил, ведь на поверхности унитаза и раковины образуется трудновыводимый известковый налет. Но на самом деле его легко вывести без особых усердий и применения дорогих чистящих средств.

Вернуть унитазу первоначальную белизну помогает водка, пишет Pixelinform.

Как легко почистить унитаз

Водку смешайте с водой в соотношении 1:5. Этим составом обработать поверхность унитаза и не смывать минимум 3 часа. Лучше всего оставить самодельное чистящее средство на ночь. Утром пройдитесь по унитазу ершиком и смойте остатки налета.

Если водки в доме нет, или вы предпочитаете применять ее по прямому назначению, почистить унитаз можно с помощью нашатырного спирта. Растворите 40 капель нашатыря в стакане теплой воды, нанесите на поверхность унитаза и оставьте на ночь. Остатки налета удалите с помощью ершика.

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