Как размягчить масло без микроволновки: быстрый и простой способ (видео)

Благодаря лайфхаку масло станет мягче, но не растопится полностью

Всем знакомо чувство, когда хочется поскорее приготовить бутерброд, вытаскиваешь из холодильника сливочное масло, а он слишком твердое для намазки. Конечно же можно подождать, пока масло немного растает, размягчить его с помощью ситечка, или отправить его в микроволновку. Но с последним вариантом можно переусердствовать.

Есть способ быстро размягчить масло и не превратить его в жирную жижу. Для этого нужны горячая вода и стакан.

Налейте в стакан кипяток и подождите пока емкость нагреется. Вылейте воду и накройте горячим стаканом кусочек масла. Теплый стакан создаст слегка нагретую среду, и ваше масло размягчится за считанные секунды.

Благодаря этому лайфхаку приготовление бутербродов, либо других блюд с размягченным маслом, станет проще и быстрее.

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