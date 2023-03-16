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Как размягчить масло без микроволновки: быстрый и простой способ (видео)

Автор
Наталья Граковская Наталья Граковская
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Автор
Процесс готовки станет проще
Процесс готовки станет проще. Фото pexels.com

Благодаря лайфхаку масло станет мягче, но не растопится полностью

Всем знакомо чувство, когда хочется поскорее приготовить бутерброд, вытаскиваешь из холодильника сливочное масло, а он слишком твердое для намазки. Конечно же можно подождать, пока масло немного растает, размягчить его с помощью ситечка, или отправить его в микроволновку. Но с последним вариантом можно переусердствовать.

Есть способ быстро размягчить масло и не превратить его в жирную жижу. Для этого нужны горячая вода и стакан.

Налейте в стакан кипяток и подождите пока емкость нагреется. Вылейте воду и накройте горячим стаканом кусочек масла. Теплый стакан создаст слегка нагретую среду, и ваше масло размягчится за считанные секунды.

Благодаря этому лайфхаку приготовление бутербродов, либо других блюд с размягченным маслом, станет проще и быстрее.

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#Сливочное масло #Лайфхак