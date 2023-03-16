Укр

Как за несколько секунд отличить качественные духи от подделки: топ-5 трюков

Автор
Богдана Карц Богдана Карц
Дата публикации
Читати українською
Автор
Самые простые способы расставить все точки над "i" Новость обновлена 16 марта 2023, 08:42
Самые простые способы расставить все точки над "i". Фото Freepik

Даже очень высокая цена не может гарантировать оригинальность

Выбирать духи надо очень внимательно, ведь даже за кругленькую сумму можно купить не оригинал, а хорошо замаскированную подделку. Кстати, выбирать аромат, нюхая разные запахи кофе – плохая идея, которая на самом деле никак не поможет вам сделать правильный выбор.

Чтобы не стать жертвой мошенников, прежде чем отправиться за парфюмерией, следует узнать о нескольких лайфхаках, которые помогут вам распознать подделку. Проверка флакона на оригинальность займет буквально несколько секунд, зато вы будете уверены, что купили именно то. О топ-5 трюках для проверки оригинальности парфюма рассказывает Ukr.Media.

1. Встряхните флакон

Нужно взять бутылочку в руки и хорошенько стряхнуть ее. Если парфюм качественный, то в его составе много эфирных масел, которые при этом выпустят пузырьки. Их должно быть много и держаться они должны долго. Если все именно так – перед вами не подделка, а оригинал.

2. Упаковка

Внимательно осмотрите и упаковку, и саму бутылочку с духами. Следует обратить внимание, прежде всего, на целлофан, который бренды никогда не станут заклеивать, а просто зафиксируют с помощью нагрева. А сверху или снизу коробочки крепят круглый или прямоугольный штамп.

3. Серийный номер

Также можно сверить серийный номер на дне флакона с кодом на коробке. Номер может включать цифры и буквы, но должен быть одинаковым и на флаконе, и на упаковке, если духи действительно оригинальные.

4. Немного потрясите

Если у вас нет возможности заглянуть в коробочку, легонько потрясите ее. Настоящий дорогой парфюм внутри тары всегда установлен на подложке – для защиты от повреждения. Если флакончик болтается в упаковке, то перед вами подделка.

5. Срок годности

Еще один важный момент – срок годности. Взгляните на дату изготовления и сроки, которые указывает изготовитель. Ароматы Шанель, например, сохраняются 3-5 лет, но только в закрытом виде, а вот в раскрытом — не более 6-12 месяцев. И об этом оригинальная упаковка вас предупредит, в отличие от подделок.

Раньше мы рассказывали, что нужно сделать, чтобы парфюм держался дольше и божественно пахнул. Только помните при этом, что любой парфюм может как подчеркнуть ваш удачный образ, так и начисто его испортить.

Теги:
#Советы #Аромат #Парфюм #Лайфхак