Как за несколько секунд отличить качественные духи от подделки: топ-5 трюков

Даже очень высокая цена не может гарантировать оригинальность

Выбирать духи надо очень внимательно, ведь даже за кругленькую сумму можно купить не оригинал, а хорошо замаскированную подделку. Кстати, выбирать аромат, нюхая разные запахи кофе – плохая идея, которая на самом деле никак не поможет вам сделать правильный выбор.

Чтобы не стать жертвой мошенников, прежде чем отправиться за парфюмерией, следует узнать о нескольких лайфхаках, которые помогут вам распознать подделку. Проверка флакона на оригинальность займет буквально несколько секунд, зато вы будете уверены, что купили именно то. О топ-5 трюках для проверки оригинальности парфюма рассказывает Ukr.Media.

1. Встряхните флакон

Нужно взять бутылочку в руки и хорошенько стряхнуть ее. Если парфюм качественный, то в его составе много эфирных масел, которые при этом выпустят пузырьки. Их должно быть много и держаться они должны долго. Если все именно так – перед вами не подделка, а оригинал.

2. Упаковка

Внимательно осмотрите и упаковку, и саму бутылочку с духами. Следует обратить внимание, прежде всего, на целлофан, который бренды никогда не станут заклеивать, а просто зафиксируют с помощью нагрева. А сверху или снизу коробочки крепят круглый или прямоугольный штамп.

3. Серийный номер

Также можно сверить серийный номер на дне флакона с кодом на коробке. Номер может включать цифры и буквы, но должен быть одинаковым и на флаконе, и на упаковке, если духи действительно оригинальные.

4. Немного потрясите

Если у вас нет возможности заглянуть в коробочку, легонько потрясите ее. Настоящий дорогой парфюм внутри тары всегда установлен на подложке – для защиты от повреждения. Если флакончик болтается в упаковке, то перед вами подделка.

5. Срок годности

Еще один важный момент – срок годности. Взгляните на дату изготовления и сроки, которые указывает изготовитель. Ароматы Шанель, например, сохраняются 3-5 лет, но только в закрытом виде, а вот в раскрытом — не более 6-12 месяцев. И об этом оригинальная упаковка вас предупредит, в отличие от подделок.

Раньше мы рассказывали, что нужно сделать, чтобы парфюм держался дольше и божественно пахнул. Только помните при этом, что любой парфюм может как подчеркнуть ваш удачный образ, так и начисто его испортить.