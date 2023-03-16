Простой трюк, который поможет избавиться от неприятного запаха в салоне авто

Два бюджетных варианта, которые спасут вашу машину от нежелательных ароматов

Владельцы автомобиля иногда сталкиваются с неприятной проблемой – появлением посторонних запахов в салоне авто. Устранить их порой очень непросто, ведь обшивка салона прекрасно впитывает разные ароматы, в частности, и дым от сигарет. Один только освежитель здесь уже не поможет.

Однако если ему на помощь положить в салон еще одну интересную вещь, неприятный запах можно будет легко побороть. Несколькими проверенными методами делится сайт META.

Как убрать неприятный запах в салоне авто

На помощь придут обычные чайные пакетики. Просто положите несколько штук в бардачок. Лучше всего подойдет черный чай, ведь его запах очень насыщен и быстрее распространится по салону. А вот травяной чай добавит летних ноток и может даже поднять вам настроение.

Если этот способ кажется вам слишком простым и его эффективность вызывает сомнения, то попробуйте кое-что посерьезнее: сделайте ароматизатор для машины своими руками. Вам понадобится баночка с крышкой, которую на ⅔ наполняют содой, а затем добавляют в нее несколько капель пахучего эфирного масла. Запах следует выбирать себе по вкусу, ведь не все эфирные масла одинаково хорошо воспринимаются разными людьми. Закройте баночку и встряхните содержимое, чтобы масло и сода смешались. После этого вырежьте круг из картона, диаметр которого должен быть как у крышки от банки с самодельным ароматизатором. Приклейте этот картонный круг скотчем – вместо крышечки, и сделайте несколько отверстий. Вот и все – готово!

Раньше мы рассказывали, как быстро избавиться от неприятного запаха в холодильнике. С этим поможет популярная специя, которая найдется на любой кухне и способна нейтрализовать различные запахи.