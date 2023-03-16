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Безупречные окна без малейших следов и разводов - это реальность: хитрости от мойщика окон

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Быстрые и простые шаги, как правильно помыть окна
Быстрые и простые шаги, как правильно помыть окна. Фото pexels.com

Чистка грязных очков может быть легкой задачей, если вы знаете, как это сделать правильно

Мытье окон нельзя назвать приятным занятием, оно может быть довольно утомительным, а чистящие средства могут оставить полосы, царапины и разводы, что также очень расстраивает многих хозяек. Однако всего этого можно с легкостью избежать, если знать, как правильно мыть окна.

Чтобы гарантировать безупречную чистоту окон, нужно действовать методично, пишет santeplus. Делимся с вами этими быстрыми, простыми и, прежде всего, эффективными советами от мойщика окон, как добиться безупречных окон.

Как правильно мыть окна

  • Сначала протрите стекло тканью из микрофибры;
  • После приготовьте смесь лимонного сока и пищевой соды, и вылейте в ведро с теплой водой. Вам понадобится стакан пищевой соды и два стакана лимонного сока;
  • Смочите губку в ведре и, начиная сверху, протирайте стекло вертикальными, а затем горизонтальными движениями. Время от времени выжимайте губку, чтобы удалить содержащуюся в ней грязь;
  • После, сухой салфеткой из микрофибры сотрите излишки чистящего средства;
  • Сделайте то же самое с другой стороны окна.

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