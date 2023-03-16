Безупречные окна без малейших следов и разводов - это реальность: хитрости от мойщика окон

Чистка грязных очков может быть легкой задачей, если вы знаете, как это сделать правильно

Мытье окон нельзя назвать приятным занятием, оно может быть довольно утомительным, а чистящие средства могут оставить полосы, царапины и разводы, что также очень расстраивает многих хозяек. Однако всего этого можно с легкостью избежать, если знать, как правильно мыть окна.

Чтобы гарантировать безупречную чистоту окон, нужно действовать методично, пишет santeplus. Делимся с вами этими быстрыми, простыми и, прежде всего, эффективными советами от мойщика окон, как добиться безупречных окон.

Как правильно мыть окна

Сначала протрите стекло тканью из микрофибры;

После приготовьте смесь лимонного сока и пищевой соды, и вылейте в ведро с теплой водой. Вам понадобится стакан пищевой соды и два стакана лимонного сока;

Смочите губку в ведре и, начиная сверху, протирайте стекло вертикальными, а затем горизонтальными движениями. Время от времени выжимайте губку, чтобы удалить содержащуюся в ней грязь;

После, сухой салфеткой из микрофибры сотрите излишки чистящего средства;

Сделайте то же самое с другой стороны окна.

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