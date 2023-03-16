Гениальный трюк очистит кран от налета: необходимый "инструмент" найдется на кухне

Неожиданно, но с чисткой крана поможет бумага для выпекания

Даже на новом кране со временем образуется известковый налет. Особенно страдают приборы в районах с жёсткой водой. Однако вы сможете легко очистить кран до блеска с помощью подручного кухонного предмета.

Звучит неожиданно, но в чистке крана поможет пергамент – бумага, которую обычно используют для выпекания блюд в духовке. Гениальным лайфхаком поделился один из пользователей в TikTok под ником @home_motivationn.

Так, женщина решила попробовать способ мытья крана в кухне или ванной комнате с помощью пергамента. Результат приятно ее удивил, а такой нестандартный метод уборки она посчитала замечательным.

Автор ролика использует бумагу для выпечки, чтобы очистить кран от известкового налета. Выглядит все максимально просто. Чтобы провернуть подобный лайфхак, вам нужно взять лист пергамента. Затем необходимо скомкать его: получится такой себе шар. И уже импровизированной губкой женщина энергично трет всю поверхность крана. Следы налета исчезнут на глазах!

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