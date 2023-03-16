Обычное мыло творит чудеса: топ-10 способов его применения вне ванной
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Обычный брусок мыла может понадобиться не только для мытья рук
Обычное мыло можно применять не только в гигиенических целях, но и для наведения порядка в доме. А еще – в садоводстве. И для решения других бытовых проблем.
Топ-10 способов применения мыла не по назначению приводит сайт Ukr.Media. Некоторые из них кажутся почти очевидными, другие же очень оригинальны и вообще неизвестно, как человечество до этого дошло.
Как использовать мыло в хозяйстве
- Укусы насекомых. Если вас беспокоят укусы насекомых, просто намочите мыло и потрите место укуса. Это должно избавить от неприятных симптомов.
- От скрипа вещей. Если в доме скрипят двери, шкафы или пол, нанесите сухое мыло на скрипучее место (на тросы или направляющие).
- Защита стекла от запотевания. Чтобы избежать этого неприятного явления, нанесите небольшое количество сухого мыла на стекло и протрите его чистой тканью. Этот метод отлично срабатывает и с зеркалом в ванной.
- Для "реанимации" молнии. Застежки на куртке, сумке или брюках, которые безнадежно застряли, достаточно протереть сухим мылом. После этого бегунок должен работать нормально.
- Устранение неприятных запахов. Вместо того чтобы использовать ароматические свечи, освежите свой шкаф, просто положив внутрь кусок пахучего мыла.
- Удаление пятен. Если вам нужно убрать желтые пятна на воротнике или любые другие пятна на одежде, натрите их обычным мылом и держите их в таком виде, пока одежда не отправится в стирку.
- Садоводство. Мыло поможет избавиться от насекомых, мышей и других садовых вредителей. Для этого разрежьте кусок мыла пополам и наденьте каждую часть на металлический или деревянный стержень, сделайте из таких стержней своеобразное ограждение по всему саду. Не хуже сработает и вариант повесить кусочки мыла.
- Тесная обувь. Достаточно намылить части обуви, которые вызывают трение, например, верхнюю и внутреннюю части и края. Эта проблема вас больше не беспокоит.
- Забивание гвоздей. Прежде чем начинать забивать гвозди и вкручивать саморезы, нанесите мыло. Вы можете сделать то же с другими инструментами, швейными иглами и т.д.
- Используйте для разметки. Если вам нужно обозначить линии разреза во время шитья, используйте мыло вместо мела или маркера – такая бюджетная альтернатива ничем не хуже.
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