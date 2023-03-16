Обычное мыло творит чудеса: топ-10 способов его применения вне ванной

Обычный брусок мыла может понадобиться не только для мытья рук

Обычное мыло можно применять не только в гигиенических целях, но и для наведения порядка в доме. А еще – в садоводстве. И для решения других бытовых проблем.

Топ-10 способов применения мыла не по назначению приводит сайт Ukr.Media. Некоторые из них кажутся почти очевидными, другие же очень оригинальны и вообще неизвестно, как человечество до этого дошло.

Как использовать мыло в хозяйстве

Укусы насекомых. Если вас беспокоят укусы насекомых, просто намочите мыло и потрите место укуса. Это должно избавить от неприятных симптомов.

Если вас беспокоят укусы насекомых, просто намочите мыло и потрите место укуса. Это должно избавить от неприятных симптомов. От скрипа вещей. Если в доме скрипят двери, шкафы или пол, нанесите сухое мыло на скрипучее место (на тросы или направляющие).

Если в доме скрипят двери, шкафы или пол, нанесите сухое мыло на скрипучее место (на тросы или направляющие). Защита стекла от запотевания. Чтобы избежать этого неприятного явления, нанесите небольшое количество сухого мыла на стекло и протрите его чистой тканью. Этот метод отлично срабатывает и с зеркалом в ванной.

Чтобы избежать этого неприятного явления, нанесите небольшое количество сухого мыла на стекло и протрите его чистой тканью. Этот метод отлично срабатывает и с зеркалом в ванной. Для "реанимации" молнии. Застежки на куртке, сумке или брюках, которые безнадежно застряли, достаточно протереть сухим мылом. После этого бегунок должен работать нормально.

Застежки на куртке, сумке или брюках, которые безнадежно застряли, достаточно протереть сухим мылом. После этого бегунок должен работать нормально. Устранение неприятных запахов. Вместо того чтобы использовать ароматические свечи, освежите свой шкаф, просто положив внутрь кусок пахучего мыла.

Удаление пятен. Если вам нужно убрать желтые пятна на воротнике или любые другие пятна на одежде, натрите их обычным мылом и держите их в таком виде, пока одежда не отправится в стирку.

Если вам нужно убрать желтые пятна на воротнике или любые другие пятна на одежде, натрите их обычным мылом и держите их в таком виде, пока одежда не отправится в стирку. Садоводство. Мыло поможет избавиться от насекомых, мышей и других садовых вредителей. Для этого разрежьте кусок мыла пополам и наденьте каждую часть на металлический или деревянный стержень, сделайте из таких стержней своеобразное ограждение по всему саду. Не хуже сработает и вариант повесить кусочки мыла.

Мыло поможет избавиться от насекомых, мышей и других садовых вредителей. Для этого разрежьте кусок мыла пополам и наденьте каждую часть на металлический или деревянный стержень, сделайте из таких стержней своеобразное ограждение по всему саду. Не хуже сработает и вариант повесить кусочки мыла. Тесная обувь. Достаточно намылить части обуви, которые вызывают трение, например, верхнюю и внутреннюю части и края. Эта проблема вас больше не беспокоит.

Достаточно намылить части обуви, которые вызывают трение, например, верхнюю и внутреннюю части и края. Эта проблема вас больше не беспокоит. Забивание гвоздей. Прежде чем начинать забивать гвозди и вкручивать саморезы, нанесите мыло. Вы можете сделать то же с другими инструментами, швейными иглами и т.д.

Прежде чем начинать забивать гвозди и вкручивать саморезы, нанесите мыло. Вы можете сделать то же с другими инструментами, швейными иглами и т.д. Используйте для разметки. Если вам нужно обозначить линии разреза во время шитья, используйте мыло вместо мела или маркера – такая бюджетная альтернатива ничем не хуже.

Раньше мы рассказывали о 5 гениальных трюках с металлической губкой. Эта вещь, оказывается, достаточно универсальна и может помочь решить многие бытовые проблемы.