Подошва будет блестеть: как очистить грязный утюг легко и быстро

Прибор будет совсем как новенький!

Никто не спорит, что современная техника значительно облегчает нашу жизнь в бытовом вопросе. Однако она, как и другие вещи, требует постоянного и качественного ухода. К примеру, если долгое время игнорировать необходимость чистки утюга, последствия не заставят себя ждать.

Из-за нагара на подошве утюга, сам прибор будет плохо скользить по одежде, оставляя за собой пятна и разводы. Чтобы сэкономить на покупке нового помощника, предлагаем воспользоваться одним простым и эффективным лайфхаком. Понадобится лишь зубная паста и старая зубная щетка, пишет cpykami.

Как почистить утюг от нагара

Нагреваем утюг, наносим немного зубной пасты на загрязнения. Затем зубной щеткой хорошенько чистим теплую подошву. После этой процедуры выключаем утюг, а остатки пасты убираем тряпкой.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как почистить утюг за 30 секунд. Для этого есть один очень простой и эффективный способ.