Укр

Подошва будет блестеть: как очистить грязный утюг легко и быстро

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
Практически все вещи страдают от загрязнений на подошве утюга
Практически все вещи страдают от загрязнений на подошве утюга. Фото pixabay.com

Прибор будет совсем как новенький!

Никто не спорит, что современная техника значительно облегчает нашу жизнь в бытовом вопросе. Однако она, как и другие вещи, требует постоянного и качественного ухода. К примеру, если долгое время игнорировать необходимость чистки утюга, последствия не заставят себя ждать.

Из-за нагара на подошве утюга, сам прибор будет плохо скользить по одежде, оставляя за собой пятна и разводы. Чтобы сэкономить на покупке нового помощника, предлагаем воспользоваться одним простым и эффективным лайфхаком. Понадобится лишь зубная паста и старая зубная щетка, пишет cpykami.

Как почистить утюг от нагара

Нагреваем утюг, наносим немного зубной пасты на загрязнения. Затем зубной щеткой хорошенько чистим теплую подошву. После этой процедуры выключаем утюг, а остатки пасты убираем тряпкой.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как почистить утюг за 30 секунд. Для этого есть один очень простой и эффективный способ.

Теги:
#Очистка #Утюг #Лайфхак