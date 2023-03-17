Приготовьте гель для стирки из копеечных средств: хватит на долгое время
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Нужно всего 3 доступных компонента
Цены на качественный стиральный порошок сейчас больно кусаются, поэтому справляться с загрязнениями на одежде для большинства украинцев стало настоящим испытанием. Но эту проблему можно решить, и довольно бюджетно!
Предлагаем приготовить натуральный, гипоаллергенный домашний гель для стирки, который получается из небольшого количества ингредиентов. Этого самодельного средства получится очень много в отличие от магазинного аналога. Об этом пишет cpykami.
Как сделать гель для стирки своими руками
Берем 900 г натурального мыла (хозяйственного или детского), натираем на тёрке или просто нарезаем на кусочки. Заливаем 3 л кипятка. Перемешиваем до растворения мыла. По желанию можно добавить краситель для мыла (необязательно). Всыпаем 3 столовые ложки кальцинированной соды. Перемешиваем всё ещё раз. Переливаем готовый гель для стирки в удобную ёмкость.
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