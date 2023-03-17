Как почистить гранат за минуту: простейший способ (видео)

Чистить гранат проще простого

Гранат — вкусный и полезный фрукт. Но от природы он имеет и недостаток — твердую кожуру, которую не так-то просто снять голыми руками. Но если вооружиться ножом и знать некоторые тонкости, почистить гранат можно даже минуту.

Есть несколько факторов, которые стоит учесть

Выбирайте правильный плод. У спелого граната кожура будет сухой, без повреждений и плесени. При одинаковых параметрах спелый плод будет тяжелее зеленого.

Нож для работы с гранатом должен быть хорошо заточен.

Для того чтобы зерна легко отделялись от кожуры, покатайте плод по столешнице. Но не перестарайтесь.

Как быстро почистить гранат

Разделите гранат на две половины. Возьмите одну его часть кожурой вверх и держа над миской стучите по нему ложкой или лопаткой. Полученные зерна можно использовать для приготовления салата, или есть ложкой.

Быстрый способ чистки граната

Это способ почистить гранат самый быстрый, но он, к сожалению, не убережет вас от брызг. Чтобы минимизировать вероятность попадания сока куда не надо, держите руку с гранатом ближе к миске. Если же капля гранатового сока попала на одежду, воспользуйтесь одним из простых способов избавления от пятен.

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