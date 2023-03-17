Как почистить гранат за минуту: простейший способ (видео)
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Чистить гранат проще простого
Гранат — вкусный и полезный фрукт. Но от природы он имеет и недостаток — твердую кожуру, которую не так-то просто снять голыми руками. Но если вооружиться ножом и знать некоторые тонкости, почистить гранат можно даже минуту.
Есть несколько факторов, которые стоит учесть
- Выбирайте правильный плод. У спелого граната кожура будет сухой, без повреждений и плесени. При одинаковых параметрах спелый плод будет тяжелее зеленого.
- Нож для работы с гранатом должен быть хорошо заточен.
- Для того чтобы зерна легко отделялись от кожуры, покатайте плод по столешнице. Но не перестарайтесь.
Как быстро почистить гранат
Разделите гранат на две половины. Возьмите одну его часть кожурой вверх и держа над миской стучите по нему ложкой или лопаткой. Полученные зерна можно использовать для приготовления салата, или есть ложкой.
Это способ почистить гранат самый быстрый, но он, к сожалению, не убережет вас от брызг. Чтобы минимизировать вероятность попадания сока куда не надо, держите руку с гранатом ближе к миске. Если же капля гранатового сока попала на одежду, воспользуйтесь одним из простых способов избавления от пятен.
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