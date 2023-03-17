Как защитить мебель от собаки с помощью мыла: необычный лайфхак

Метод довольно странный, но действенный

А вы знали, что мыло можно использовать не только для мытья? Возможно это будет странно звучать, но этот маленький мыльный брусок может отучить вашего пса грызть мебель. Если вы никак не можете справиться с этим — обязательно попробуйте этот лайфхак.

Вместо того чтобы использовать какие-то специальные вещества, спреи или смеси, которые можно приобрести в зоомагазине, можно использовать обычное мыло, пишет santeplus. Ну и как приятный бонус — мебель будет чистой.

Как использовать мыло для защиты мебели от собаки

Если ваша собака склонна грызть вашу мебель, то использование куска мыла в этом случае моет помочь. Достаточно просто потереть этим моющим средством ту зону, которая привлекает вашего четвероногого друга.

Вы увидите, что он быстро откажется от этой привычки из-за вкуса, который мыло будет оставлять у него во рту. Вы можете смело использовать мыло на различной мебели, которую привык есть ваш четвероногий друг.

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