Зачем сыпать в стиральную машинку лимонную кислоту: хитрость, которая поможет избежать поломок

Очистка машины имеет решающее значение, если вы хотите поддерживать ее надлежащее функционирование

На сегодняшний день стиральная машина остается одним из самых дорогих бытовых приборов. Если за ним не ухаживать, то он довольно быстро выйдет из строя. А барабан и вовсе является идеальным местом для образования плесени и накипи, которые могут сократить срок службы вашей машинки. Поэтому регулярный уход просто необходим.

Пищевая сода и белый уксус являются одними из наиболее часто используемых чистящих средств для очистки стиральной машины, однако лимонная кислота также не осталась в стороне, пишет santeplus.

Как почистить стиральную машину лимонной кислотой?

Чтобы использовать лимонную кислоту для этой цели, просто засыпьте 120г этого порошка в барабан стиральной машины и запустите самый длинный цикл стирки, выбрав высокую температуру.

Таким образом, вы сможете очень эффективно нейтрализовать неприятные запахи, которые могут исходить от прибора, а также разрушить известняк, скопившийся внутри стиральной машины. Но это еще не все, ведь этот процесс также устраняет грибки и бактерии, которые ранее образовались в барабане.

Для чистки стиральной машинки вы можете воспользоваться так же и таблетками для посудомоечных машин. Как это сделать правильно и без негативного воздействия на саму технику, "Телеграф" писал ранее.