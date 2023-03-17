Какое средство нужно нанести на диван, чтобы освежить обивку: элементарный трюк

Подручные средства помогут вывести с дивана пятно и уберут неприятный запах

Диван – обязательный предмет мебели в любом доме. Наши любимцы (да и мы сами) иногда ставим пятна на нем, а обивка со временем может приобрести затхлый запах. Однако простые лайфхаки помогут очистить диван в домашних условиях.

Как пишет издание Express, привести диван в порядок можно с помощью подручных средств и пылесоса. А благодаря трюк с пищевой содой обивка будет выглядеть свежей.

Прежде всего, рекомендуется регулярно пылесосить диван. независимо от того, сделан он из кожи или ткани, используйте насадку с мягкой щеткой, чтобы удалить всю пыль или мусор, скопившиеся на поверхности или в промежутках между подушками.

Как вывести пятно с дивана

Использование мягкого средства для мытья посуды может быть эффективным методом удаления пятен на льняных или обитых тканью диванах. Просто приготовьте раствор из теплой воды и мягкого мыла, затем аккуратно протрите участок губкой. Не втирайте его и не используйте абразивные чистящие средства, потому что это, вероятно, усугубит пятно. Вы можете удалить любые незначительные пятна или следы мягкой и чистой тканью из микрофибры.

Как освежить обивку дивана с помощью пищевой соды

Чтобы диван всегда пахнул свежестью и чистотой, эксперты советуют посыпать диван перед сном раствором соды. Утром, после того как порошок впитается и уберет все запахи, соберите порошок пылесосом. Пищевая сода нейтрализует запах, оставляя ваш диван свежим и без лишних ароматов.

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