Укр

Как охладить вино: 3 полезных лайфхака

Автор
Наталья Граковская Наталья Граковская
Дата публикации
Читати українською
Автор
Вино лучше пить охлажденным
Вино лучше пить охлажденным. Фото pexels.com

Довести вино до желаемой температуры можно несколькими простыми способами

Вино правильно подавать охлажденным. Оптимальная температура для разных сортов разная, но в большинстве случаев она должна быть не выше 16 градусов.

Хотя все лучше планировать заранее, в жизни случаются внезапные моменты, которые предполагают употребление вина. К счастью, есть способы, позволяющие быстро довести вино до кондиции, пишет Usualwines.

1. Погрузите вино в соленую ледяную воду

Самый быстрый способ охладить вино — погрузить бутылку в ведерко со льдом и солью.

Соль понижает температуру замерзания воды и это позволяет ей становиться намного холоднее.

В ведерко со льдом поместите бутылку, наполните его водой. Насыпьте много соли. Нескольких столовых ложек будет недостаточно. Затем положите кубики льда.

Обязательно полностью погрузите бутылку с вином, как только смесь соленой воды и льда будет готова. Примерно через 15 минут вино будет готово к употреблению.

Совет: чтобы смесь остыла еще быстрее, перемещайте бутылку со смесью каждые несколько минут. Только не делайте этого с шампанским или другими игристыми винами.

2. Разлейте вино по бокалам и поставьте в холодильник

Просто налейте вино в бокал и перед тем, как поставить его в холодильник, накройте полиэтиленовой пленкой, чтобы "запечатать" ароматы, свести к минимуму окисление и предотвратить попадание чего-либо из холодильника в бокал.

Винный бокал тоньше бутылки и вино в нем охладится значительно быстрее. Вино будет готово примерно через 30 минут, а не в среднем через 90 минут, как охлаждение целой бутылки в холодильнике.

Совет: ставьте наполненные стаканы на полку в задней части холодильника, а не на дверь. Это не только предотвратит падение стаканов и их возможное проливание, но и поможет лучше охлаждать напиток (особенно если вы часто открываете холодильник).

3. Добавьте несколько замороженных ягод винограда

По винному этикету кубики льда нельзя добавлять в вино. Лед будет таять, разбавлять напиток и он потеряет свои свойства. Лучшая альтернатива кубикам льда — замороженный виноград. Это эффективный и визуально привлекательный способ охладить вино за считанные минуты.

Совет: выбирайте красный виноград для красного вина и зеленый виноград для белого вина.

Ранее "Телеграф" делился хитростями, которые помогут открыть бутылку вина без штопора.

Теги:
#Вино #Лайфхак