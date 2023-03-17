Как охладить вино: 3 полезных лайфхака

Довести вино до желаемой температуры можно несколькими простыми способами

Вино правильно подавать охлажденным. Оптимальная температура для разных сортов разная, но в большинстве случаев она должна быть не выше 16 градусов.

Хотя все лучше планировать заранее, в жизни случаются внезапные моменты, которые предполагают употребление вина. К счастью, есть способы, позволяющие быстро довести вино до кондиции, пишет Usualwines.

1. Погрузите вино в соленую ледяную воду

Самый быстрый способ охладить вино — погрузить бутылку в ведерко со льдом и солью.

Соль понижает температуру замерзания воды и это позволяет ей становиться намного холоднее.

В ведерко со льдом поместите бутылку, наполните его водой. Насыпьте много соли. Нескольких столовых ложек будет недостаточно. Затем положите кубики льда.

Обязательно полностью погрузите бутылку с вином, как только смесь соленой воды и льда будет готова. Примерно через 15 минут вино будет готово к употреблению.

Совет: чтобы смесь остыла еще быстрее, перемещайте бутылку со смесью каждые несколько минут. Только не делайте этого с шампанским или другими игристыми винами.

2. Разлейте вино по бокалам и поставьте в холодильник

Просто налейте вино в бокал и перед тем, как поставить его в холодильник, накройте полиэтиленовой пленкой, чтобы "запечатать" ароматы, свести к минимуму окисление и предотвратить попадание чего-либо из холодильника в бокал.

Винный бокал тоньше бутылки и вино в нем охладится значительно быстрее. Вино будет готово примерно через 30 минут, а не в среднем через 90 минут, как охлаждение целой бутылки в холодильнике.

Совет: ставьте наполненные стаканы на полку в задней части холодильника, а не на дверь. Это не только предотвратит падение стаканов и их возможное проливание, но и поможет лучше охлаждать напиток (особенно если вы часто открываете холодильник).

3. Добавьте несколько замороженных ягод винограда

По винному этикету кубики льда нельзя добавлять в вино. Лед будет таять, разбавлять напиток и он потеряет свои свойства. Лучшая альтернатива кубикам льда — замороженный виноград. Это эффективный и визуально привлекательный способ охладить вино за считанные минуты.

Совет: выбирайте красный виноград для красного вина и зеленый виноград для белого вина.

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