Укр

Взламывать не придется: как открыть навесной замок, если потеряли ключи

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Автор
Замок
Замок

Поможет обычная пальчиковая батарейка

Мелкие навесные замки являются очень удобной вещью, которая используется практически в любом домохозяйстве. Однако с любым может случиться ситуация, когда ключи потерялись и восстановить их нет никакой возможности. Впрочем, открыть их можно и не прибегая к помощи монтировки и грубой силы.

Любопытным лайфхаком поделилось издание Sante Plus, которое предлагает для этих целей использовать обычную пальчиковую батарейку.

Первым делом с батарейки необходимо снять стальную "обертку", для этого понадобится отвертка или плоскогубцы и немного ловкости рук.

Затем с помощью ножниц по металлу необходимо вырезать из нее конструкцию в форме буквы "Т". Следите за тем, чтобы боковые стороны могли легко обхватить скобу замка и без проблем скользили по ней.

Нижнюю сторону получившегося "вкладыша" необходимо просунуть в щель между скобой и корпусом с той стороны замка, с которой он открывается.

Нажмите на вкладыш, чтобы он попал в механизм замка и проверните его.

Если вы все сделали правильно, то замок откроется без проблем.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как удалить ржавчину с любых предметов с помощью подручных средств.

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#Замок #Лайфхак