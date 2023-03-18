Укр

Проще не бывает: как быстро почистить жалюзи, даже не снимая их

Автор
Богдана Карц Богдана Карц
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Отмыть жалюзи бывает очень непросто
Отмыть жалюзи бывает очень непросто. Фото Freepik

Три легких способа убрать пыль за считанные минуты

Жалюзи — это хорошая альтернатива обычным шторам. Этот атрибут не только защищает от солнца, но и закроет ваши окна от чужих взглядов. Однако за ними нужен особый уход, ведь очистить их от пыли очень непросто, в отличие от штор и тюлей, которые достаточно просто забросить в стиральную машину.

Чтобы качественно очистить жалюзи, обычно их снимают и моют полностью. Однако это совсем необязательно — есть более простые способы почистить их от пыли и грязи. Тремя хитрыми трюками делится сайт 5 minute crafts. Эти лайфхаки значительно ускорят вашу уборку и позволят сэкономить силы.

#1. Щетка для краски или кисточка

Возьмите щеточку, смочите ее водой и положите перпендикулярно к жалюзи. Тогда начинайте проводить ею из одной стороны в другую. Повторяйте эту процедуру с каждой планкой, регулярно смывая грязь с вашей кисточки.

#2. Губка для мытья посуды

  1. Возьмите 2 губки и вырежьте сбоку в каждой широкое отверстие.
  2. Возьмите пару кухонных щипцов и вставьте их в отверстия.
  3. Намочите обе губки и начинайте очистку жалюзи, хорошо прижимая губки щипцами и проводя ими по планкам.

#3. Тканевые перчатки

  1. Возьмите миску с теплой водой и добавьте туда 1 ст.л. пищевой соды. Хорошо перемешайте, чтобы сода полностью растворилась.
  2. Наденьте перчатку и окуните руку в миску (под тканевые перчатки лучше одеть еще и обычные латексные, чтобы защитить свои руки от соды и грязи).
  3. Очистите каждую планку поочередно, просто сжимая их между пальцами, и проводя рукой из стороны в сторону.

Раньше мы рассказывали, чем помыть окна, чтобы они засияли уже через 10 минут. Этот простой трюк поможет сберечь силы и нервы, намывая грязные окна после зимы. Он также пригодится для мытья зеркал.

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#Уборка #Жалюзи #Лайфхак