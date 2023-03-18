Большое одеяло можно постирать без машинки: вот как это сделать

Тяжелые пледы и одеяла обычно не помещаются в барабан

Наступила весна, скоро совсем потеплеет и нужно будет прятать в шкафы теплые одеяла и пледы. Но прежде всего их нужно конечно же постирать. И вот с этим может возникнуть проблема, потому что далеко не в каждую стиральную машину поместится большое одеяло. А если и получится разместить его внутри барабана, при намокании оно может стать очень тяжелым и привести к поломке машины.

Чтобы постирать одеяло необязательно нести его в химчистку. Вполне реально справиться с задачей в домашних условиях. И этот способ довольно простой.

Как постирать одеяло вручную

Наберите в ванну теплую воду. Выбирайте такую температуру, которая не повредит материалы, из которого сшито одеяло. Добавьте в воду стиральный порошок, или гель для стирки. Положите одеяло (или плед) в ванну. Вода должна покрывать его. Оставьте одеяло отмокать часа на 4. Залезьте в ванную и хорошенько потопчитесь по одеялу. В качестве альтернативы можно использовать швабру. Спустите воду.

Прополощите одеяло тем же способом. Нужно будет сменить воду 3-4 раза.

Как отжать одеяло

Чтобы вода стекла, нужно поставить в ванну табуретки и разложить на них одеяло или плед. В таком положении одеяло нужно оставить на несколько часов, а еще лучше — на ночь.

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