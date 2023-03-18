Большое одеяло можно постирать без машинки: вот как это сделать
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Тяжелые пледы и одеяла обычно не помещаются в барабан
Наступила весна, скоро совсем потеплеет и нужно будет прятать в шкафы теплые одеяла и пледы. Но прежде всего их нужно конечно же постирать. И вот с этим может возникнуть проблема, потому что далеко не в каждую стиральную машину поместится большое одеяло. А если и получится разместить его внутри барабана, при намокании оно может стать очень тяжелым и привести к поломке машины.
Чтобы постирать одеяло необязательно нести его в химчистку. Вполне реально справиться с задачей в домашних условиях. И этот способ довольно простой.
Как постирать одеяло вручную
- Наберите в ванну теплую воду. Выбирайте такую температуру, которая не повредит материалы, из которого сшито одеяло.
- Добавьте в воду стиральный порошок, или гель для стирки.
- Положите одеяло (или плед) в ванну. Вода должна покрывать его.
- Оставьте одеяло отмокать часа на 4.
- Залезьте в ванную и хорошенько потопчитесь по одеялу. В качестве альтернативы можно использовать швабру.
- Спустите воду.
Прополощите одеяло тем же способом. Нужно будет сменить воду 3-4 раза.
Как отжать одеяло
Чтобы вода стекла, нужно поставить в ванну табуретки и разложить на них одеяло или плед. В таком положении одеяло нужно оставить на несколько часов, а еще лучше — на ночь.
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