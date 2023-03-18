Зачем протирать зеркало черным чаем: не все знают об этой хитрости

Протрите зеркало крепким чаем и результат вас приятно удивит

Чай — это не только один из самых популярных напитков во всем мире с тысячелетней историей, но и удивительно полезное средство для уборки дома.

Конечно его нельзя использовать как универсальное средство для уборки. Но есть настолько удивительные способы применения чая, которые оставят традиционные средства для мытья в стороне.

Чай имеет высокий уровень терпкости, что делает его очень полезным для борьбы с жиром и пылью. Это происходит из-за высокого уровня дубильных веществ в его составе.

Именно благодаря этому свойству чай придаст блеск зеркалам и окнам, если использовать его для мытья.

Средство для мытья с черным чаем:

Заварите крепкий черный чай. Используйте 5 пакетиков чая на 1 литр воды.

Дайте настояться заварке один час.

Перелейте заварку в бутылку с распылителем или смочите в растворе хлопчатобумажную ткань.

Очистите зеркало или окно и отполируйте его.

Благодаря этому средству ваши зеркала будут сиять чистотой без разводов.

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