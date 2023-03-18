Как сделать ковер идеально чистым, даже его не снимая: топ-3 гениальных решения

Лучшие бюджетные растворы, которые легко приготовить дома, и которые не уступают магазинной химии

Ковер – часто одна из самых грязных вещей в доме. Его нужно регулярно пылесосить и отчищать от грязи, с которой пылесос не справится. Мы уже рассказывали, как убрать пятна с ковра с помощью простых подручных средств, а теперь расскажем, как отчистить его без использования специальной бытовой химии.

Три бюджетных лайфхака, которыми часто пользуются опытные хозяйки, предлагает сайт "Книга советов". Во всех трех случаях нужно будет приготовить простой моющий раствор, который легко справится с грязью, а вам даже не придется снимать ковер и выносить его на улицу.

Средство №1. Сода и уксус

Этот способ подойдет для ковра из натурального материала. А вот искусственный может повредиться уксусом, поэтому будьте осторожны.

Составляющие:

Теплая вода 1 л

Пищевая сода 2 ст.л.

Уксус 9% 8 ст.л.

Любое моющее средство 4 ст.л.

Способ приготовления:

Этого количества будет вполне достаточно для ковра размером 2х2,8 м. Если у вас больший ковер, то готовьте раствор исходя из указанных выше пропорций.

Сначала нужно тщательно пропылесосить ковер или по крайней мере вымести мусор веником. В миске смешайте треть теплой воды с содой и моющим средством, хорошо перемешайте до образования пены и с помощью поролоновой губки нанесите это средство на поверхность ковра. После этого начинайте очистку полотна щеткой с жесткой щетиной. Затем снова нанесите этот раствор на ковер и оставьте его на 30 мин, чтобы грязные места растворились. Затем налейте в отдельную емкость следующую треть теплой воды, добавьте уксус и перемешайте. Распределите этот раствор по всему ковру, который предварительно нужно пропитать содовым раствором. Снова очистите ковер щеткой, подождите 5 мин и смойте остатки с ковра водой.

Средство №2. Хозяйственное мыло

Натрите на большой терке обычное хозяйственное мыло и залейте его литром горячей воды. Дождитесь полного растворения и перелейте раствор в пульверизатор, затем нанесите это средство на грязные пятна на ковре. Придется немного потереть проблемное место щеткой. После этого оставьте раствор из хозяйственного мыла на ковре, а когда он высохнет, просто уберите пылесосом.

Средство №3. Уксус, сода и моющее средство для посуды

Составляющие:

Пищевая сода 1 ст.л.

Моющее средство – 1 ст.л.

Уксус 9% 1 ст.л.

Вода 1л (комнатной температуры)

Как приготовить:

Перед началом применения раствора тщательно почистите ковер пылесосом или просто подметите его. Смешайте все составляющие. Полученным раствором обработайте ковер из пульверизатора и оставьте на 5 мин. После этого очистите его щеткой и протрите чистой тряпкой, смоченной в воду.

Раньше мы рассказывали, как быстро почистить жалюзи, даже не снимая их. Рассказываем о трех простых способах убрать пыль за считанные минуты.