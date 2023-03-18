Укр

Что нужно сделать с новой сковородкой, чтобы блюда были безопасными

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
На магазинной утвари присутствует техническая смазка Новость обновлена 18 марта 2023, 16:28
На магазинной утвари присутствует техническая смазка. Фото pixabay.com

Эту процедуру необходимо совершить сразу после покупки кухонной утвари

Любая вещь в доме требует к себе бережного ухода. Это касается и кухонной утвари, благодаря которой мы готовим блюда для себя и своих близких. В это же время мы не совершаем необходимых процедур, которые бы обеспечивали безопасность приготовленной пищи. К примеру, не подготавливаем сковородку, только что приобретенную в магазине.

Многие и не догадываются, что изделие попадает на прилавок с завода в герметике и временной технической смазке. Обычное мытье не поможет удалить этот слой, пишет ukr.media. Особенно это касается утвари из эмали, чугуна, стали.

Как подготовить сковороду к первому использованию

  1. Моем сковороду вручную. Используем любое средство для посуды и губку.
  2. Ставим изделие на плиту и прокаливаем около 1 минуты. Изделие из чугуна наполняем хорошим слоем растительного масла — это уберёт на поверхности вредные вещества и создаст антипригарный слой. Сковороду с антипригарным покрытием прокаливаем без масла.
  3. Даем сковороде остыть. Холодной водой ускорять процесс нельзя!
  4. Затем еще раз моем изделие мягкой губкой и моющим для посуды в теплой воде.

Ранее "Телеграф" писал, как отмыть от жира стеклянную крышку от сковородки. Понадобится всего 2 ингредиенты.

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#Сковорода #Чистка #Лайфхак #Сковородка