Что нужно сделать с новой сковородкой, чтобы блюда были безопасными
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Эту процедуру необходимо совершить сразу после покупки кухонной утвари
Любая вещь в доме требует к себе бережного ухода. Это касается и кухонной утвари, благодаря которой мы готовим блюда для себя и своих близких. В это же время мы не совершаем необходимых процедур, которые бы обеспечивали безопасность приготовленной пищи. К примеру, не подготавливаем сковородку, только что приобретенную в магазине.
Многие и не догадываются, что изделие попадает на прилавок с завода в герметике и временной технической смазке. Обычное мытье не поможет удалить этот слой, пишет ukr.media. Особенно это касается утвари из эмали, чугуна, стали.
Как подготовить сковороду к первому использованию
- Моем сковороду вручную. Используем любое средство для посуды и губку.
- Ставим изделие на плиту и прокаливаем около 1 минуты. Изделие из чугуна наполняем хорошим слоем растительного масла — это уберёт на поверхности вредные вещества и создаст антипригарный слой. Сковороду с антипригарным покрытием прокаливаем без масла.
- Даем сковороде остыть. Холодной водой ускорять процесс нельзя!
- Затем еще раз моем изделие мягкой губкой и моющим для посуды в теплой воде.
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