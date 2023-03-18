Будут как новенькие: как отмыть жир с кромок крышек без усилий

Больше не придется долго мучиться

Чтобы отчистить стеклянную крышку от прилившегося жира, покупать дорогие химсредства необязательно. С этой задачей хорошо справятся натуральные и бюджетные продукты, которые есть у каждого дома.

Когда трудно полностью удалить остатки еды и налипшего жира со стеклянных крышек, на помощь придет горчичный порошок. Сделать такую чистку очень просто, быстро и эффективно, пишет cpykami.

Как отмыть жир с кромок крышки

Нагреваем 3 л воды. В большой таз добавляем 1 столовую ложку горчичного порошка, 2 столовых ложки соды и 1 столовую ложку любого моющего средства для посуды. Заливаем кипятком. Помещаем крышку в таз с раствором и оставляем на 5 минут, затем просто чистим с помощью щетки. И крышки будут как новенькие!

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