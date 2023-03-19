Маленькая хитрость сделает ананас слаще и сочнее: вот что нужно сделать

Проверните один трюк и вы получите вкуснейший ананас

Ананас набирается сладости только когда спеет на растении. Как только плод сорван, процесс созревания прекращается, в отличие от авокадо, который может дозреть в домашних условиях.

Чтобы выбрать вкусный ананас, нужно помнить, что у спелого фрукта будет сухая плодоножка и густой побег. Глазки ананаса должны быть желто-коричневого цвета с подсохшими кончиками. Зеленая кожура сигнализирует о незрелости плода, а бурая — о том, что он испорчен. На фрукте не должно быть пятен и белых бороздок, а на расстоянии вытянутой руки он должен издавать приятный аромат.

Если же вам попался не совсем сочный и зрелый ананас, не спешите расстраиваться. Есть способ, который поможет сделать фрукт вкуснее, делится ресурс Food52.

Благодаря нехитрым манипуляциям сладкие соки из более зрелой части ананаса (нижней части, где он был соединен с растением) стекут вниз, распространятся по фрукту и он станет вкуснее.

Как довести ананас до спелости

Срежьте верхушку ананаса.

Положите ананас срезом вниз на тарелку.

Накройте ананас фольгой или пищевой пленкой и положите в холодильник.

Спустя 2-3 дня достаньте ананас из холодильника и нарежьте его. Вы увидите, что фрукт стал слаще и сочнее.

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