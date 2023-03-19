Неочевидные проявления любви: что порой говорят мужчины вместо "Я люблю тебя"

Семь небанальных фраз, которые весят не меньше за традиционное признание

Если мужчина в вас влюблен, вы всегда будете ждать от него те самые три заветных слова: Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ. Однако далеко не всегда и далеко не все мужчины будут пользоваться именно ими. Существуют и другие фразы, которые вы можете услышать от того, кто вас искренне любит.

Что чаще всего говорят влюбленные мужчины вместо "Я люблю тебя", рассказывает телеграм-канал "Красота | Здоровье | Отношения". Эти 7 фраз свидетельствуют о его неравнодушии, а с другой стороны — еще и о неуверенности.

7 фраз, которые говорит мужчина, когда он в тебя влюблен

"Мне все равно кто у тебя был в прошлом". Это очень важная фраза, которая значит, что мужчина тебя ценит и не собирается зацикливаться на мелочах и устраивать разбор полетов на ровном месте. "Главное, чтобы тебе было хорошо". Варианты могут отличаться, но смысл остается неизменным — прежде всего он заботится о твоем комфорте. "Мне с тобой хорошо". Он не боится показать свою привязанность и показаться слабым в твоих глазах. "Я виноват". Если мужчина признает, что он был неправ — это верный признак его готовности и желания быть с тобой. А еще это значит, что он тебя уважает и не хочет обижать своим поведением. "Я тебе верю". Эта фраза сигнализирует, что между вами есть доверие и это очень важно, ведь без этого построить крепкие и честные отношения невозможно. "Чем я могу тебе помочь?". Это значит, что он воспринимает твои проблемы как свои и готов помочь их решить. Это очень важно — первый попавшийся разгребать твои неприятности не станет. "Давай подумаем вместе" или "Давай решим эту проблему вместе". Верный признак, что для него в ваших отношениях уже нет отдельных "я" и "ты" — все ваши решения и проблемы, которые возникают, теперь касаются обоих и в игру вступает "мы".

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