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Неочевидні прояви кохання: що часом кажуть чоловіки замість "Я люблю тебе"

Автор
Богдана Карц Богдана Карц
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Найпопулярніші фрази
Найпопулярніші фрази. Фото Freepik

Сім небанальних фраз, які важать не менше за традиційне зізнання

Якщо чоловік у вас закоханий, ви завжди будете чекати від нього на ті самі три заповітні слова: Я ЛЮБЛЮ ТЕБЕ. Однак далеко не завжди і далеко не всі чоловіки будуть послуговуватися саме ними. Існують й інші фрази, які ви можете почути від того, хто вас щиро кохає.

Що найчастіше кажуть закохані чоловіки замість "Я люблю тебе", розповідає телеграм-канал "Краса | Здоров’я | Стосунки". Ці 7 фраз свідчать про його небайдужість, а з іншого боку — ще й про невпевненість.

7 фраз, які каже чоловік, коли він у тебе закоханий

  1. "Мені байдуже, хто в тебе був в минулому". Це дуже важлива фраза, яка значить, що чоловік тебе цінує і не збирається зациклюватись на дрібницях та влаштовувати розбір польотів на рівному місці.
  2. "Головне, щоб тобі було добре". Варіанти можуть відрізнятись, але сенс залишається незмінним – насамперед він дбає про твій комфорт.
  3. "Мені з тобою добре". Він не боїться показати свою прив’язаність і здатися слабким у твоїх очах.
  4. "Я винен". Якщо чоловік визнає, що він був неправий — це вірна ознака його готовності та бажання бути з тобою. А ще це значить, що він тебе поважає і не хоче ображати своєю поведінкою.
  5. "Я тобі вірю". Ця фраза сигналізує, що між вами є довіра і це дуже важливо, адже без цього побудувати міцні та чесні стосунки неможливо.
  6. "Чим я можу тобі допомогти?". Це значить, що він сприймає твої проблеми як свої і готовий допомогти їх вирішити. Це дуже важливо — перший ліпший розгрібати твої неприємності не стане.
  7. "Давай подумаємо разом" або "Давай вирішимо цю проблему разом". Вірна ознака, що для нього у ваших стосунках вже немає окремих "я" і "ти" — всі ваші рішення та проблеми, які виникають, тепер стосуються обох і в гру вступає "ми".

Раніше ми розповідали, які імена носять найкращі чоловіки. Вийти заміж за одного із них — велике щастя, адже вони чудові сім’янини й зазвичай просто обожнюють свою другу половинку.

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#Закоханість #Фраза #Цікаве #Кохання