Делайте это со своей стиральной машинкой - и она больше никогда не сломается

Уход за стиральной машинкой должен быть регулярным

Чтобы ваша стиралка прослужила вам верой и правдой долгие годы, необходимо периодически проводить простую чистку машинки. Такие профилактические меры помогают избавиться от запаха, накипи, плесени и любой грязи, которая скапливается в процессе работы.

Именно поэтому мы решили поделиться с вами легкими способами, которые по эффективности не уступает дорогому обслуживанию бытовой техники. О том, как правильно очистить барабан, отсек для порошка и кондиционера, резинки и дверцы, пишет cpykami.

Как чистить стиральную машину правильно

Разводим соду водой в пропорции 2:1. Наносим пасту внутрь на барабан, оставляем на 10 минут, затем влажной тряпкой удаляем остатки пасты. Теперь в отсек для жидкого порошка наливаем 1 стакан уксуса, запускаем с пустым барабаном самую долгую стирку на самой высокой температуре, чтобы от неприятного запаха и накипи не осталось и следа.

Резинки и дверцы легко очищаются от налёта и плесени с помощью уксуса и любого моющего средства для посуды в пропорции 1:1. Наносим смесь губкой на резинку и дверцу, чистим и просто удаляем влажной тряпкой.

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