Как избавиться от мха на тротуарной плитке: три действенных трюка против ненужной растительности

Для решения проблемы "зеленого тротуара" нужны лишь подручные ингредиенты

С наступлением весны домохозяйства начинают приводить в порядок свой участок, включая сад, а также двор. Нередко тротуары выглядят неухоженными из-за того, что поросли мхом. Но эту неприятность можно просто и быстро исправить.

Как сообщает издание Mirror, стоит обратить внимание как минимум на три действенных способа против ненужной растительности во дворе. Благодаря им вы легко уберете мох с тротуарной плитки.

Эксперт по садоводству Анджела Слейтер, советует как можно быстрее убрать мох на тротуаре, иначе он может стать скользким и опасным. Она уверяет, что вы обойдетесь без химикатов, ведь есть более безопасная для природы альтернатива удаления нежелательной растительности во дворе.

Прежде всего помните, что мох растет там, где мало солнечного света. Если возможно, либо переместите внутренний дворик в солнечное место, либо удалите любые нависающие ветви, которые способствуют росту мха. Если вы установили беседку или садовый зонтик, то не забывайте время от времени снимать навес в солнечный день, чтобы позволить солнечному свету прогреть поверхность.

Как убрать мох с тротуарной плитки

Способ первый предполагает использование столового уксуса. Садовод рекомендует смешать равные части уксуса и воды в пульверизаторе, а далее опрыскивать им участки с мхом. Затем вам просто нужно оставить раствор на 15 минут, и после вы с легкостью удалите мох щеткой.

Второй вариант – трюк с пищевой содой. Если покрытие мхом незначительное, то посыпьте тротуар пищевой содой, оставьте на 24 часа, затем сметите.

Кроме того, может пригодится и третий лайфхак. Вам нужно вылить кипяток на мох, а затем хорошо пройтись по тротуару метлой.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как отбелить пластик пожелтевшей бытовой техники. На помощь придет отменный лайфхак.