Запах жареного в квартире исчезнет: какая хитрость поможет
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Рассказываем, как быстро и эффективно избавиться от неприятного запаха в кухне
Неприятный запах в жилом помещении снижает качество жизни. Причины возникновения вони в доме или квартире могут быть разными. Чаще всего воздух сильно портится после приготовления жирной жареной пищи, или если на кухне что-то сгорает. Запах масла может стоять в помещении несколько часов.
Если во время приготовления пищи что-то пошло не по плану, и дом наполнился неприятными ароматами, не откладывайте решения проблемы. Чем быстрее вы приступите к борьбе с запахом жареного, тем эффективнее она будет.
Как устранить запах жареного в квартире
- Проветрите помещение. Откройте окна и включите вытяжку, чтобы направлять воздух наружу. Если ситуация позволяет, включите кондиционер.
- Закрывайте двери в близлежащие комнаты, чтобы запах не просачивался в спальню, гостиную и ванную комнату.
- Принимайтесь за уборку немедленно. Заманчиво сразу же съесть свежеприготовленное блюдо. Но для начала лучше вымойте кастрюли, сковородки, приборы и протрите плиту, столешницы и близлежащие стены (!), используя средство от жира.
- Вскипятите раствор уксуса и воды. Доведите 1 стакан воды и 1 столовую ложку уксуса до кипения в небольшой кастрюле. Дайте покипеть несколько минут. Можно добавить лавровый лист, свежий розмарин, экстракт ванили, половинки или кожуру лимона или палочки корицы, чтобы уменьшить запах уксуса (и добавить приятный естественный запах).
- Оставьте миски с уксусом, пищевой содой или кофейной гущей на столе на ночь, чтобы они впитали запахи.
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