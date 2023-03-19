Запах жареного в квартире исчезнет: какая хитрость поможет

Рассказываем, как быстро и эффективно избавиться от неприятного запаха в кухне

Неприятный запах в жилом помещении снижает качество жизни. Причины возникновения вони в доме или квартире могут быть разными. Чаще всего воздух сильно портится после приготовления жирной жареной пищи, или если на кухне что-то сгорает. Запах масла может стоять в помещении несколько часов.

Если во время приготовления пищи что-то пошло не по плану, и дом наполнился неприятными ароматами, не откладывайте решения проблемы. Чем быстрее вы приступите к борьбе с запахом жареного, тем эффективнее она будет.

Как устранить запах жареного в квартире

Проветрите помещение. Откройте окна и включите вытяжку, чтобы направлять воздух наружу. Если ситуация позволяет, включите кондиционер.

Закрывайте двери в близлежащие комнаты, чтобы запах не просачивался в спальню, гостиную и ванную комнату.

Принимайтесь за уборку немедленно. Заманчиво сразу же съесть свежеприготовленное блюдо. Но для начала лучше вымойте кастрюли, сковородки, приборы и протрите плиту, столешницы и близлежащие стены (!), используя средство от жира.

Вскипятите раствор уксуса и воды. Доведите 1 стакан воды и 1 столовую ложку уксуса до кипения в небольшой кастрюле. Дайте покипеть несколько минут. Можно добавить лавровый лист, свежий розмарин, экстракт ванили, половинки или кожуру лимона или палочки корицы, чтобы уменьшить запах уксуса (и добавить приятный естественный запах).

Оставьте миски с уксусом, пищевой содой или кофейной гущей на столе на ночь, чтобы они впитали запахи.

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