Как нарезать помидоры черри одним взмахом ножа: гениальный трюк (видео)

Нарежьте жменю черри за то время, которое понадобится на нарезку одного помидора

Помидоры черри полезны, вкусны и доступны круглый год. Их можно есть в чистом виде, добавлять в салаты, или использовать для украшения блюд. Чаще всего их используют целиком, но иногда для рецепта нужны именно половинки томатов.

Если нужно нарезать 2-3 помидора, никаких проблем не возникнет. А вот если готовить для большой компании, нарезка помидоров черри может стать довольно утомительным занятием. Но есть хитрый трюк, который поможет сделать это с минимальными затратами времени и усилий. Для него понадобятся помидоры и предметы, которые есть на каждой кухне.

Как нарезать много помидоров черри за 5 секунд

Все, что вам нужно для этого лайфхака, — это черри, две плоские тарелки или пластиковые крышки от контейнеров для хранения и очень острый нож.

1. Поместите помидоры на перевернутую тарелку или крышку одной из емкостей.

2. Поместите другую тарелку или крышку поверх помидоров и придерживайте ее одной рукой, чтобы все оставалось на месте.

3. Нарежьте помидоры.

За считанные секунды вы получили нарезанные пополам помидоры черри для приготовления блюда.

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