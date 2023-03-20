Как спасти любимые вещи от пятен травы: работающие средства

Лучшие средства для удаления пятен травы

Отдых на природе, или активные игры с ребенком в парке могут оставить после себя не только приятные воспоминания, но и грязную одежду. Пятна от травы, как и пятна от кофе, являются одними из самых трудновыводимых, потому что не остаются на поверхности ткани, а въедаются в волокна. Исключение составляют синтетические ткани как нейлон или полиэстер.

Чтобы от пятна не осталось и следа, нужно как можно быстрее заняться его ликвидацией. Как пишет Food52, есть несколько средств, которые гарантированно избавят вас от пятен травы.

Медицинский спирт

Обильно промокните пятно медицинским спиртом, высушите на воздухе, а затем промойте холодной водой. Покройте пятно небольшим количеством моющего средства и энергично потрите его. Оставьте на 10 минут и снова промойте прохладной водой.

Стоит отметить, что на некоторых типах ткани спирт может не сработать полностью. Он удалит большую часть загрязнения, но может оставить бледно-желтое пятно.

Перекись водорода и пищевая сода

Смешайте столовую ложку пищевой соды с несколькими каплями перекиси водорода, чтобы получилась густая паста. Нанесите ее на пятно от травы и оставьте примерно на 30 минут. Разотрите пасту щеткой и смойте прохладной водой, затем обработайте пятно моющим средством, дайте постоять и снова промойте прохладной водой.

Перекись водорода и средство для мытья посуды

Смешайте немного перекиси водорода с несколькими каплями средства для мытья посуды. Нанесите смесь на пятно, оставьте примерно на 30 минут, затем потрите и сполосните в прохладной воде. Добавьте еще немного моющего средства, потрите, немного подождите и сполосните.

Уксус

Смешайте одну часть белого уксуса с одной частью воды. Нанесите на пятно, оставьте на 30 минут, потрите и сполосните в прохладной воде. Затем повторите обычные шаги с моющим средством: потрите, выдержите время и сполосните.

Уксус называют самым эффективным средством для удаления пятен от травы. После него на ткани не остается и намеков на зеленый или желтый цвет.

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