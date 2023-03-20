Идеальный блеск и чистота: как за копеечные средства почистить любую посуду из нержавейки

Рассказываем, как сделать чистящее средство для нержавеющей стали своими руками

Любая посуда из нержавеющей стали требует к себе особого ухода. Для чистки нержавейки многие покупают дорогие средства бытовой химии, но, к счастью, необязательно тратить лишние деньги, чтобы добиться идеального блеска кухонной утвари.

В этом материале рассказываем, как сделать домашнее супер-средство из недорогих компонентов. Они есть в каждом доме. Об этом пишет cpykami.

Как сделать чистящее средство для нержавейки

В посуде соединяем 3 столовые ложки соды, 3 столовые ложки перекиси водорода и 1 столовую ложку любого моющего средства для посуды. Губкой наносим чистящее средство на нержавейку, оставляем на 10 минут. Затем просто смываем. Вы приятно удивитесь результату!

Ранее "Телеграф" рассказывал, для чего опытные хозяйки варят ложки и вилки из нержавеющей стали. Этот лайфхак помогает избавиться от главной проблемы нержавейки.