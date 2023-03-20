Прощайте, черные полосы: эффективный трюк, как избавиться от застарелых пятен плесени в плиточных швах

Забудьте о хлорке и любой другой химии

Плесень очень быстро проникает в наши жилища, а особенно в ванную комнату, ведь это самое влажное помещение в доме. Более того, она еще и достаточно быстро размножается, выделяя споры в воздух, что со временем может вызвать проблемы со здоровьем. Поэтому бороться с плесенью нужно быстро и кардинально.

Наиболее распространенная формула в этом случае — смешать в миске чуть теплую воду и столовую ложку жидкости для мытья посуды, а после этим раствором натереть швы плитки, пишет santeplus. Однако не факт, что этот раствор справится с устаревшей плесенью. Что делать в таком случае — читайте далее.

Как избавиться от застарелых пятен плесени в плиточных швах

Для большей эффективности, используйте этот рецепт: смешайте 1/2 стакана пищевой соды, 1/4 стакана перекиси водорода и 1 чайную ложку средства для мытья посуды. Пасту, которую вы получите, нанесите на стыки почерневших плиток и оставьте примерно на 20 минут. После смойте, при необходимости высушите феном, и наконец, чистой тканью из микрофибры удалите излишки пасты.

А если вы хотите еще и отбелить грязные швы между плиткой, то прежде чем наносить упомянутую выше пасту, промажьте стыки в вашей ванной лимонным соком.

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