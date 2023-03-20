Без какой-либо химии: какой натуральный раствор удалит любую плесень в доме

Есть эффективная альтернатива дорогостоящим средствам против плесени

Из-за повышенной влажности, конденсата на окнах или неправильной системы вентиляции в доме может возникать плесень. Не спешите идти в магазин за химикатами с резким запахом. На вашей кухне легко найдется нужная альтернатива.

Как сообщает издание Express, известный предмет домашнего обихода, который можно использовать вместо вредных, токсичных чистящих средств, таких как отбеливатель, — это столовый уксус. Раствор отлично убирает плесень.

Так, уксус содержит уксусную кислоту, которая имеет сильный pH около 2,5. Уксусная кислота в этой жидкости может нарушить рост грибка и других микроорганизмов. Уксус также можно использовать для удаления плесени с затирки и герметика, не повреждая материалы.

Все, что вам потребуется сделать, добавить немного уксуса (по желанию можно разбавить его водой) в распылитель и нанести на поверхность, где поселилась плесень. Подождите несколько минут, прежде чем смыть. Если загрязнение стойкое, то аккуратно потрите поврежденный участок.

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