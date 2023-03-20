Раз – и чисто: какой натуральный продукт очистит микроволновую печь за 5 минут

Популярный фрукт легко удалит любые пятна, включая жир и остатки пищи

Варочные поверхности, духовой шкаф и микроволновая печь часто используются. Поэтому и загрязнения внутри приборов появляются нередко. Что касается микроволновки, то ее можно легко очистить за несколько минут.

Как сообщает издание Mirror, для чистки микроволновой печи понадобится один популярный фрукт – лимон. Простой лайфхак быстро удалит следы жира и остатки еды.

В лимонах есть особая кислота, а также они обладают антибактериальными свойствами, поэтому часто рекламируются как такой себе натуральный отбеливатель. Используйте этот цитрус, чтобы убрать все загрязнения, которые остаются в вашей микроволновой печи, но не должны попадать к едой.

Если вы поклонник натуральных средств, то вам повезло, так как сложно найти более натуральное чистящее средство. Да и стоимость лимона может быть более низкой, чем химических продуктов.

Как очистить микроволновую печь с помощью лимона? Вы можете нагреть воду с лимонным соком в микроволновке, пар начнет "работать", после чего любые пятна без хлопот уберутся губкой.

Второй способ не менее прост. Блюдо с нарезанным лимоном поместите в микроволновую печь, включите прибор на высокой мощности, выставите на таймере 5 минут. После этого вытрите загрязнения, вымойте Вращающийся стеклянный поднос в горячей мыльной воде, а затем высушите.

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