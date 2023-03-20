Как очистить фильтры кухонной вытяжки: простой, но очень эффективный лайфхак

Этот метод подходит только для металлических фильтров

С каждым новым приготовлением пищи, вытяжка на вашей кухне засоряется все больше и больше. Из-за этого жира и других различных загрязнений впоследствии вытяжка может начать хуже работать, а то и вовсе сломается. Поэтому регулярная очистка техники просто необходима.

К счастью, есть простые и эффективные способы поддерживать вытяжку в хорошем состоянии, пишет santeplus. Вам понадобится только уксус и моющее средство для посуды. Ну и губка, чистая тряпка, зубная щетка и защитные перчатки.

Как очистить фильтры кухонной вытяжки

Стоит отметить, что этот метод подходит только для металлических фильтров. Бумажные и угольные фильтры необходимо снять и заменить.

Прежде чем снимать детали, убедитесь, что вытяжка выключена и не нагревается. Снимите фильтры и другие съемные детали с вытяжки. Затем в тазу смешайте горячую воду с 1 столовой ложкой жидкости для мытья посуды и чашкой белого уксуса. Замочите в нем фильтры и оставьте на ночь. После используя старую зубную щетку, тщательно очистите фильтры и другие детали, чтобы удалить все жирные пятна.

Дополнительный совет: чтобы замочить фильтры, также используйте пасту из пищевой соды. Благодаря своему абразивному действию этот порошок очень эффективно удаляет остатки жира с фильтра вытяжки.

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