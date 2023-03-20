Не делайте так: четыре популярных "лайфхака", которые на самом деле опасны

Не все лайфхаки из сети могут быть полезными

Благодаря развитию социальных сетей каждый человек может быстро найти какой-то необычный лайфхак, который значительно упростит жизнь. Однако некоторые из них не просто бесполезны, но и вредны.

Как сообщает Еxpress.co.uk, в последнее время в сети появились четыре лайфхака, которые стали вирусными в сети, но пользоваться ими явно не стоит.

Первый "лайфхак" заключается в использовании двустороннего скотча вместо гвоздей и саморезов для крепления на стенах картин и даже вешалок. На первый взгляд это действительно поможет сэкономить немного времени и избавить от необходимости делать лишние дырки в стенах, однако на самом деле это может привести к повреждению стен.

Скотч не является надежным креплением для тяжелых предметов, поскольку держится за штукатурку или обои, а потому не удивляйтесь, что рано или поздно он отвалится. И зачастую с куском обоев или штукатурки.

Второй "совет" заключается в использовании щетки и дрели для чистки сантехники. Хоть многие хотели бы как-то ускорить такой неувлекательный процесс, как чистка ванной комнаты, однако использовать непредназначенные для этих функций электроинструменты точно не стоит. Во-первых, это может повредить плитку и сантехнику, а во-вторых использование "самопальных" насадок может обернуться получением травм, если она слетит.

Третий "лайфхак", который набирает популярность в сети, заключается в том, что можно продлить срок горения свечи, если обмотать ее алюминиевой фольгой. Однако так делать точно не стоит, по одной простой причине — это может привести к пожару.

Ну и наконец четвертый "полезный совет" заключается в том, чтобы использовать таблетки от посудомоечной машинки для чистки мебели. Причина здесь тоже очевидная — эти таблетки предназначены для борьбы с очень проблематичными загрязнителями, вроде жира, а потому состоят из очень "агрессивных" компонентов. То есть использование их для чистки мебели может привести к повреждению обшивки.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как убрать плесень с плиточных швов в ванной комнате. Действенный лайфхак вернет вашим стенам чистоту.