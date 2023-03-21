Два инструмента подарят шикарный объем волосам: что нужно сделать (видео)

Необязательно быть парикмахером, чтобы сделать красивую укладку

Обладательницы тонких волос часто не могут добиться объема у корней. Та же проблема возникает и у девушек с густыми, тяжелыми волосами. Но придать большой объем волосам вполне реально, если провернуть небольшой фокус.

Для получения эффекта львиной гривы не нужны дорогостоящие средства для укладки и специфические инструменты. Достаточно вооружиться плойкой большого диаметра и лаком для волос.

Своим секретом придания шикарного объема волосам поделилась пользователь TikTok Мелисса Алаторре. В видео бьюти-блогер демонстрирует, как ей удается достичь объема в прикорневой зоне.

После того как Мелисса закончила основную укладку, она берет небольшую прядь волос на макушке и завивает ее щипцами большого диаметра. Волосы она закручивает назад, при этом кончики остаются снаружи. Затем Мелисса аккуратно достает плойку и придерживает прядь закрученной. Как только волосы остыли, она сбрызгивает их лаком. В результате выходит эффектная прическа.

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