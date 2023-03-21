Муравьи забудут дорогу к вашему дому: ароматный способ избавиться от насекомых
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Отпугнуть надоедливых мурашек можно без применения химии
Муравьи маленькие и на первый взгляд безобидные насекомые. Но они вряд ли радуют хозяев, когда заводятся в доме. При чем они способны появляться не только в частном секторе или на даче, но и каким-то образом проникают в квартиры многоэтажек.
Избавление от этих ползучих мурашек может быстро превратиться в дорогостоящую головную боль, связанную с химическими веществами. Но для начала стоит попробовать натуральные средства. Отвадить муравьев можно с помощью ароматной специи — корицы, пишет Wikihow.
Как избавиться от муравьев
Найдите место, откуда муравьи попадают в дом и насыпьте там несколько дорожек из корицы.
Вместо обычной насыпки прочертите из корицы дорожку, которую муравьи не смогут пересечь. Если вы часто замечаете насекомых в определенных местах, возьмите ватную палочку и с помощью нее прочертите корицей линию.
Вместо порошка корицы можно использовать эфирное масло. Макните в масло ватный диск, а затем протрите им вдоль тех мест, где были замечены муравьи.
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