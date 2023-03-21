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Муравьи забудут дорогу к вашему дому: ароматный способ избавиться от насекомых

Автор
Наталья Граковская Наталья Граковская
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Специя отвадит муравьев
Специя отвадит муравьев. Фото pexels.com

Отпугнуть надоедливых мурашек можно без применения химии

Муравьи маленькие и на первый взгляд безобидные насекомые. Но они вряд ли радуют хозяев, когда заводятся в доме. При чем они способны появляться не только в частном секторе или на даче, но и каким-то образом проникают в квартиры многоэтажек.

Избавление от этих ползучих мурашек может быстро превратиться в дорогостоящую головную боль, связанную с химическими веществами. Но для начала стоит попробовать натуральные средства. Отвадить муравьев можно с помощью ароматной специи — корицы, пишет Wikihow.

Как избавиться от муравьев

Найдите место, откуда муравьи попадают в дом и насыпьте там несколько дорожек из корицы.

Вместо обычной насыпки прочертите из корицы дорожку, которую муравьи не смогут пересечь. Если вы часто замечаете насекомых в определенных местах, возьмите ватную палочку и с помощью нее прочертите корицей линию.

Вместо порошка корицы можно использовать эфирное масло. Макните в масло ватный диск, а затем протрите им вдоль тех мест, где были замечены муравьи.

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#Муравьи #Корица #Лайфхак